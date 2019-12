À Genève, Dieudonné est convoqué par la justice

Comme l'a rapporté la RTS, l'humoriste français doit être entendu par la justice genevoise le 17 janvier prochain.

Il lui est reproché d'avoir violé la norme pénale suisse sur le racisme et l'antisémitisme en niant l'existence des chambres à gaz lors de plusieurs spectacles à Genève et à Nyon (VD). Dieudonné avait déjà été débouté par la Cour européenne des droits de l'homme en 2015, qui déclarait que les propos négationnistes ne pouvaient pas être liés à la liberté d'expression.

À Genève, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation) a déposé plainte. L'organisation souhaite voir l'humoriste condamné, comme il l'a été en Belgique et en France à de nombreuses reprises: il a écopé de plusieurs dizaine de milliers d'euros d'amende pour diffamation et incitation à la haine.