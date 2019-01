À Ensemble à Gauche, le conflit s’envenime autour des élections

Alors que la période électorale s’ouvre en Ville de Genève, le conflit qui règne au sein d’Ensemble à Gauche est loin d’être terminé. Le groupe SolidaritéS a annoncé au Parti du Travail (PdT) qu’il refusait que ce dernier présente ses quatre membres démissionnaires aux prochaines élections municipales. Il réclame également une partie de leurs jetons de présence.

Les fortes dissensions au sein de SolidaritéS éclatent en 2017, suite au conflit de travail opposant les deux secrétaires permanents du parti, Maria Pérez et Pablo Cruchon. En désaccord avec le traitement de cette crise à l’interne, quatre membres du parti, soit quasi tous ses élus, entament une «grève de militance». Puis quittent le navire pour rejoindre celui du PdT: Tobia Schnebli, Morten Gisselbaek, Ariane Arlotti et Maria Pérez demandent à ce que «l’atteinte à la personnalité» subie par cette dernière, décrite dans un audit interne, soit reconnue au sein du parti. Mais aussi que ce même rapport soit diffusé aux principaux impliqués et que ses recommandations soient appliquées.

Pas de candidat en 2020

Aujourd’hui, le conflit prend une nouvelle tournure à l’approche des élections: alors que certains partis ont déjà sélectionné leurs candidats pour les élections municipales de 2020 ou accueillent leurs candidats à la candidature, SolidaritéS ne veut pas voir les quatre démissionnaires se présenter sous la bannière du PdT. Dans une série de mails au ton pour le moins courroucé que la «Tribune» s’est procurée, le parti exige qu’aucun d’entre eux ne soit candidat dans un délai de deux ans. Une règle qui existerait dans les statuts de l’Alliance de gauche (ex-Ensemble à Gauche), assure Pierre Vanek, de SolidaritéS. «Il s’agit de règles simples et traditionnelles visant à éviter un tourisme politique opportuniste.» L’élu dément toute tension particulière entre les deux partis. «Nous avons simplement et gentiment réaffirmé ces règles», poursuit l’élu.

Le PdT, lui, estime que ces dispositions ne sont pas les siennes et ne les respectera pas. «Je ne sais pas d’où sortent ces règles. En tous les cas, dans le cadre de cette campagne, nous suivrons les nôtres», maintient Hélène Écuyer, vice-présidente de la section genevoise du PdT.

Deuxième volet du conflit, SolidaritéS demande que les jetons de présence des quatre démissionnaires lui soient versés jusqu’à la fin de la législature, toujours selon les statuts du parti. Mais ceux-ci refusent. «Ils sont désormais membres du PdT, c’est normal que leurs jetons reviennent au parti, relève Hélène Écuyer. Nous avons besoin des jetons de présence de nos membres pour financer les campagnes et faire vivre le parti!» Les jetons de la période de grève, avant la démission, sont également réclamés par SolidaritéS. Total du manque à gagner selon ses responsables: plusieurs dizaines de milliers de francs.

Suite à ces divergences de vues, SolidaritéS demande la tenue d’une réunion de crise, que le PdT décline. «J’espère très sincèrement que vous ne serez pas appelés à le regretter», lance Pierre Vanek par e-mail au PdT. Puis, c’est au tour de SolidaritéS de refuser un rendez-vous avec sa formation sœur.

Pour l’instant, c’est donc le statu quo. À SolidaritéS, une certaine irritation subsiste face à des procédés considérés comme «déloyaux»: «Le PdT n’aurait pas dû les accepter, estime Pierre Vanek. Leur adhésion n’a pas grand sens, car ce n’est pas une adhésion politique.» Au Municipal en revanche, le conflit ne semble pas freiner le travail politique. «Les élus d’Ensemble à Gauche arrivent à travailler ensemble sereinement, selon Hélène Écuyer. À l’approche des élections, il arrive souvent que des tensions se ravivent, comme des disputes entre frères et sœurs en somme.»

Conflit en suspens

Le conflit reste par ailleurs cristallisé autour du dossier Pérez-Cruchon, toujours en stand-by. Les démissionnaires estiment que leurs revendications n’ont pas été entendues. Du côté de SolidaritéS, on estime pourtant avoir fait le nécessaire. «Il y a eu un dérapage. Mais un arbitrage neutre par une personnalité acceptée par les partis a été effectué et les recommandations appliquées. Selon nous, ce conflit du travail est clos», ajoute Pierre Vanek.

Licenciée du parti depuis cet épisode, Maria Pérez demande toujours à pouvoir consulter le rapport d’évaluation la concernant. L’action entamée devant les Prud’hommes n’a pour l’instant rien donné. (TDG)