À Confignon, le curé fait danser les habitants

Depuis jeudi soir, la commune de Confignon est en fête. Quatre jours de festival musical font vivre le village au rythme des valses, du hip-hop, du gospel ou du son de synthés des années 80. À l’origine de cette manifestation inédite par son ampleur, on trouve Charles Christophi, le curé du village. L’homme d’Église a lancé Confignon en fête en 2010, à l’occasion de l’inauguration de la maison de paroisse. «Nous avons ensuite organisé une seconde manifestation, en 2014, dans le cadre de l’inauguration de la place du village. Rapidement, cette fête est devenue une célébration villageoise sans connotation religieuse particulière», glisse le quinquagénaire.

Cette année, le comité d’organisation a souhaité quelque chose de plus ambitieux en programmant un festival musical sur plusieurs jours. Afin de mener ce projet à bien, Charles Christophi s’est lancé corps et âme dans l’aventure, allant jusqu’à trouver suffisamment de sponsors pour couvrir 80% des coûts de la manifestation. «Nous sommes beaucoup aidés par les associations du village et de nombreux bénévoles», se réjouit le prêtre. «Un événement de ce type est au cœur de mes valeurs, car j’aime témoigner de ce que je crois au travers du vivre-ensemble. On peut se rassembler et passer un bon moment sans avoir besoin de mettre une étiquette sur un événement ou d’ajouter quoi que ce soit.»

Pour ce détenteur de deux diplômes universitaires, en informatique et en théologie, cette fête est particulièrement importante puisque c’est le dernier gros événement qu’il organisera dans la commune. Après treize ans d’activité dans la région, il a décidé de quitter ses fonctions le 1er septembre afin de prendre du temps sabbatique. «Je travaille entre soixante et quatre-vingts heures par semaine, 7 jours sur 7, alors j’ai besoin de souffler un peu et de me ressourcer.»

Ce Genevois ayant grandi à Florissant souhaite passer l’automne au plus près de la nature. «En étant curé des paroisses catholiques de la Champagne, j’ai rencontré de nombreux agriculteurs et viticulteurs. J’ai envie de faire des moissons et les vendanges, avant de m’engager davantage pour l’association le CARÉ et, qui sait, suivre peut-être des cours de cuisine.» Compte-t-il reprendre une paroisse par la suite? «Ce qui est sûr, c’est que je ne veux surtout pas trop planifier mon avenir.»

Charles Christophi sera remplacé par l’actuel curé de Veyrier, Robert Truong, à qui il laissera sa place avec une pointe de nostalgie. «Pour moi, ce départ est salutaire, souffle le prêtre, mais d’un autre côté, ça me fait un pincement au cœur de quitter tous ces gens.» En attendant son départ, il compte bien profiter de ce week-end de fête.

Confignon en fête

