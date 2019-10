À Confignon, la présence de l’Office fédéral des routes fait tiquer les habitants

Au sud de Confignon se trouve le vallon de l’Aire. Entièrement renaturé et encensé par les spécialistes du paysage, ce lieu côtoie un site moins apprécié des habitants: une base de chantier de 6000 m2 appartenant à l’Office fédéral des routes (OFROU). Ouverte en 2015 afin de réaliser les travaux de sécurisation des tunnels de Confignon et de Vernier, cette base a cessé ses activités au mois de mars, à l’issue du chantier. Or, la Confédération a informée la commune de sa volonté de prolonger sa présence jusqu’en 2026 afin d’assurer la maintenance des infrastructures autoroutières. Une annonce qui n’a pas manqué de provoquer l’ire de certains habitants et élus, déjà remontés contre les nuisances sonores et visuelles générées par ce site ouvert 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ces dernières années.

Alors que la reprise de certaines activités sur ce site sera mise à l’enquête publique l’année prochaine, le Conseil municipal vient de voter une motion pour le moins critique. Cette dernière demande au Conseil administratif de «s’opposer au maintien de l’OFROU en l’absence de compensations adéquates». Elle l’enjoint également à tout mettre en œuvre pour limiter sa présence dans le temps et à s’assurer du caractère provisoire de cette implantation.

Le conseiller administratif Dinh Manh Uong se dit conscient du problème, mais indique que la marge de manœuvre communale est mince. Et pour cause: le terrain sur lequel se trouve l’OFROU appartient à la Confédération. Le magistrat précise que la Commune est en discussions régulières avec Berne et que des mesures avaient déjà été prises afin de limiter les nuisances (baisse de l’éclairage et meilleure orientation de celui-ci, limitation des opérations bruyantes de nuit par exemple).

À défaut de pouvoir réellement empêcher cette prolongation, Confignon espère obtenir des mesures financières compensatoires. «Une indemnisation est prévue, mais son montant n’a pas encore été déterminé», confirme l’OFROU.