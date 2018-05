À Cologny, de riches voisins s'épient et se harcèlent

À Cologny, les voisins ne sont pas à la fête. Du moins ceux qui ont comparu, lundi, devant le Tribunal de police. Deux couples vivant dans de magnifiques demeures valant des millions se livrent à une guerre d’usure depuis plus de dix ans.

Dernière escarmouche en date: les A*. sont accusés d’avoir placé des caméras de surveillance pour observer les faits et gestes de leurs voisins et les enregistrer. Et les B. d’avoir détruit ces caméras à coups de balai…

«Je ne voulais pas abîmer les caméras, juste les pousser pour qu’elles ne nous filment pas», affirme Madame B. Pas de chance, au moment où elle poussait l’une des caméras avec son balai, elle a été filmée par une autre. «C’est vrai, j’ai eu cette réaction, c’était plus fort que moi, poursuit-elle. Lorsque vous dînez avec votre famille sur la terrasse et que la caméra s’enclenche et clignote à chaque mouvement, c’est un sentiment très désagréable. Parfois, nous restons à l’intérieur et nous fermons la porte car il y a des micros…»

Terrasse avec vue

Tout est parti de la terrasse des B., qui surplombe le lac. Les A. ont planté des arbres qui peu à peu ont masqué la superbe vue de leurs voisins. Ces derniers ont déposé plainte, mais au terme d’une longue procédure, la justice a donné raison aux A.

Avocat de ces derniers, Me Marc Oederlin explique: «Ces arbres énervent beaucoup les B. Mes clients ont constaté qu’ils ont fait l’objet de mutilations graves. Certains ont dépéri.» Il ajoute que «ce sont les seuls arbres qui rapetissent d’année en année…» et le phénomène n’est pas dû au jardinier. L’avocat, comme ses clients, affirme que les caméras, installées durant l’été 2015, n’avaient qu’un seul but: protéger les arbres et confondre ceux qui leur faisaient du mal.

Un témoin, amie des B, confirme que la vue «dégagée» dont on pouvait profiter depuis la terrasse de ses amis appartient au passé. Les caméras plombent l’atmosphère: «Être épiés 24 h sur 24, c’est invivable pour eux!» Elle ajoute que les A. ont aussi placé une caméra dans leur voiture, parquée juste devant la maison des B. «Ça me dérange énormément…»

Caméras séquestrées

«Avez-vous jamais visionné les B. en train de couper vos arbres?» demande Me François Canonica aux A. Non. «Alors pourquoi maintenez-vous ces caméras?» Dès l’automne 2015, plusieurs décisions de justice ordonnaient aux A. de mettre un terme à leur surveillance. Ils ont finalement obtempéré en janvier 2016 et les caméras ont été séquestrées par la justice. Pourquoi ce retard?

«Pour moi, les décisions judiciaires civiles ne nous demandaient pas d’ôter les caméras mais d’arrêter de filmer le jardin des voisins, indique Monsieur A. C’est pour cela que nous ne les avons pas enlevées, persuadés qu’elles ne filmaient que chez nous.» Me Oederlin plaide l’acquittement. «Toutes les caméras étaient clairement dirigées vers les arbres, on ne voyait pas la terrasse des B. En plus, aucune bande sonore n’a été découverte.»

Mais beaucoup d’images ont été effacées, intervient Me Canonica. Et dans celles qui ont été retrouvées, on voit bel et bien la terrasse de ses clients. Il rappelle que la justice civile a déjà conclu à une atteinte illicite à la personnalité de la part des A. Il souligne les «chicanes» incessantes et la «méchanceté» des A. à l’égard des B. Il requiert qu’ils soient condamnés pour violation du domaine secret ou privé et insoumission à une décision des autorités. Il réclame aussi l’acquittement pour les coups de balai de Madame B: «La vie privée de ma cliente vaut bien une caméra.»

Avant de clore les débats, le juge donne la parole aux protagonistes. Madame A. explique qu’une condamnation pénale l’affecterait beaucoup et lance: «Nous ne sommes pas les seuls à nous être fait agresser par les B. Les dégâts importants se trouvent chez nous, pas chez eux. Avec mon mari, nous travaillons tous les deux. Nous n’avons aucun intérêt à regarder les B. au bord de leur piscine. Quant à observer Madame B. dans sa chambre à coucher, ce serait le pire film d’horreur que je puisse imaginer…»

Sur ces bonnes paroles, le tribunal s’est retiré pour délibérer. Le verdict sera rendu ultérieurement.

* Les initiales sont fictives (TDG)