À Carouge, la promenade des Orpailleurs broie du noir durant la saison hivernale

Rive gauche de l’Arve. Entre deux artères carougeoises, une magnifique promenade suit la rivière, entre le pont de la Fontenette et celui du Val d’Arve. Terrain de prédilection des promeneurs, avec ou sans chien, ou de ceux qui pratiquent la course à pied, le lieu est un havre de paix bordé d’arbres centenaires. Il longe un stade de foot, une piscine, puis passe sous le futur pont en verre du Léman Express. En été, il y a foule, même le soir.

Lampe frontale requise

En hiver par contre, à la tombée du jour, le lieu se transforme en un couloir obscur que seule la pleine lune ou l’éclairage épisodique du stade de foot viennent perturber. Aucun luminaire ne vient rassurer le promeneur sur le demi-kilomètre séparant les deux ponts carougeois. L’obscurité est parfois telle que certains flâneurs se découragent à s’élancer le long de l’Arve. Comme Olga, une habitante de Carouge: «C’est bien dommage qu’il n’y ait pas de lumières, moi, c’est très simple, quand c’est trop sombre, je n’y vais simplement pas. Cela me fait peur.» Un avis partagé par Guilhem Bedoian, directeur des toutes proches pompes funèbres: «Lorsque le stade est éclairé, ça va encore, cela met de l’ambiance, mais lorsque ce n’est pas le cas et que l’obscurité est très forte, je raccourcis ma promenade. Ils pourraient au moins éclairer jusqu’à une heure raisonnable!» «Je suis obligé de mettre un collier lumineux à mon chien sinon les promeneurs ne le voient pas, ce qui peut les surprendre», ajoute Giovan.

De fait, les rares personnes qu’on peut croiser à la promenade des Orpailleurs le soir en hiver sont des joggeurs, souvent munis d’une lampe frontale. Ou des gens promenant leur chien avec un collier à leds lumineuses. Mais pour Nathalie, cela ne suffit pas: «En tant que fille, j’évite cette promenade après 18 h, c’est trop sombre. On n’y voit absolument rien et j’ai peur que des gens sortent du bois. Carouge pourrait au moins apposer quelques points d’éclairage.» Pascale Lorenz, responsable du Service de l’urbanisme de la Ville de Carouge, en est bien consciente: «Cette portion de la promenade des Orpailleurs n’est pas éclairée. Il est en effet important de préserver des zones sans éclairage pour ménager la ripisylve (ndlr: végétation bordant une rivière) et les animaux qui y vivent. Mais nous sommes conscients qu’avec la densification urbaine, il faut également aller dans le sens des usagers. Ce périmètre est actuellement à l’étude, avec le passage du CEVA, le pont sera éclairé et il y a également le projet de réaménagement de la piscine. Nous devons donc conjuguer les deux enjeux, pondérer entre la préservation de la nature et les usagers. La Commune de Carouge peut donc intégrer la question de l’éclairage tout en tenant compte de la préservation de la nature. Cela pourrait se faire par exemple avec des luminaires solaires avec détection de présence. Ce sont là des éventualités, mais nous anticipons déjà.»

Voir les chauves-souris

Nul besoin d’anticipation pour Nadya Eva qui, elle, poursuit volontiers sa promenade au-delà du pont de la Fontenette. «Moi, j’adore me balader dans la nuit noire, je peux voir les chauves-souris et les oiseaux. Cette promenade est une des rares préservée de toute pollution lumineuse à Genève. On peut voir le ciel et l’ombre des arbres. Et je n’y vois aucun problème au niveau de la sécurité.» Reste donc à trouver une solution pour que la rivière, les arbres, les animaux et les êtres humains puissent y trouver leur compte sans se marcher les uns sur les autres. (TDG)