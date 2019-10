À Carouge, Nicolas Walder n'a pas de successeur naturel

Les élections fédérales ont parfois des conséquences en cascade. La victoire du Vert Nicolas Walder au Conseil national rebat ainsi les cartes des Municipales 2020 à Carouge. Conseiller administratif dans cette commune urbaine depuis 2011, ce dernier a demandé une dérogation à son parti pour terminer la législature mais il ne briguera pas de nouveau mandat. Pour l’heure, aucun candidat ne se profile comme son successeur naturel. Les prétendants au poste seront désignés lors de l’assemblée générale de la section le 13 novembre.

«Plusieurs candidats sont intéressés et disposent de toutes les compétences», observe Nicolas Walder sans vouloir être plus précis. Parmi les conseillers municipaux, Sonja Molinari et Philippe Calame font partie des papables. L’ancienne députée Émilie Flamand a pour sa part renoncé à se présenter après avoir accepté un poste important au sein de l’Administration cantonale.

Le magistrat Vert assure que son élection au Conseil national n’aura pas de conséquence sur son engagement communal ces prochains mois. «Ce sera un peu compliqué lors des deux sessions parlementaires de l’Assemblée fédérale, mais je m’organiserai en fonction des impondérables carougeois», précise-t-il.