À Carouge, 220 élèves participent à une «flash mob»

En ce lundi après-midi ensoleillé, 220 enfants, encadrés par une dizaine de professeurs, ont réalisé une flash mob de danse swing sur la place du Marché, à Carouge. La danse appelée «Shim Sham» a permis aux enfants de présenter une chorégraphie rythmée et coordonnée face à un public intéressé. L’occasion pour ces élèves âgés de 8 à 12 ans d’expérimenter une dimension sociale de la musique.

Les classes du professeur de musique Carlo Alberto, des écoles primaires de Troinex et Promenades, se sont investies dans l’événement grâce à l’idée lancée par l’enseignant. Il explique: «Le but est que les enfants puissent découvrir la musique d’une autre manière, avec une approche à la fois corporelle et interactive.» Le projet didactique n’a pas laissé indifférents une centaine de parents présents à la manifestation publique.

«Une flash mob permet aux élèves de ne pas avoir le stress d’un spectacle, et cela leur apprend la coordination et développe l’intelligence motrice», ajoute Carlo Alberto.

Cette activité fait aussi partie d’un programme de découverte de différents horizons musicaux pour les élèves.

(TDG)