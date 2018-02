À Bernex, un vote sur un petit quartier pas si anodin

Un champ de céréales bordé par une modeste zone artisanale à l’entrée de Bernex. Le 4 mars, les Bernésiens s’exprimeront sur l’aménagement de ces 600 m2 sur lesquels doivent s’élever 400 logements et des aménagements publics. Le plan localisé de quartier (PLQ) de Saint-Mathieu, un projet de taille modeste? Oui, mais il préfigure l’édification d’un ensemble bien plus vaste: durant la décennie à venir, 5700 logements et autant de places de travail sur 120 hectares sont planifiés dans le cadre du Grand Projet Bernex.

Décidément, l’agenda politique ne peut se soustraire à la question de l’aménagement. Comme à Chêne-Bougeries et au Petit-Saconnex (Ville de Genève), le projet bernésien devra faire un détour par les urnes. Plus précisément, c’est le préavis positif voté par les élus municipaux au PLQ qui est soumis à la population.

«Mascarade»

Comme tout préavis, il n’a qu’une valeur consultative, laissant aux autorités cantonales le dernier mot. À quoi bon faire du grabuge au niveau local, si l’État peut passer outre? «Il ne faut pas avoir peur de dire non à un projet insensé», soutient Walter Bisol, le conseiller municipal UDC, initiateur du référendum. Des consultations publiques n’ont-elles pas été organisées pour élaborer les plans? «Ce n’est qu’une mascarade», prétend le trublion de Lully. Pourquoi le Groupement des habitants de Saint-Mathieu et environs ne fait pas partie de ses soutiens? «C’est la peur qui les conduit à accepter un projet. La peur qu’en cas de refus, l’État impose un projet pire encore.»

Il faut reconnaître à l’UDC bernésien — il siège seul au Conseil municipal — sa capacité à mettre le doigt sur les craintes locales. N’a-t-il pas réuni plus de 1000 signatures (sur les 10 000 habitants que compte la commune) au cœur de l’été dernier?

Du côté de la Mairie, le référendum a forcé l’Exécutif à se lancer en campagne. En somme, l’argument est le suivant: ce plan localisé de quartier a été négocié avec les autorités cantonales et des accords ont été signés avec les promoteurs. En cas de refus, les acquis seraient remis en question. Parmi ceux-ci, la priorité aux habitants de la commune, des loyers 30% en dessous du prix du marché, des gabarits et une densité «raisonnables» ainsi que la réalisation d’une crèche et d’une maison de la santé. «Nous avons organisé un nombre important de séances publiques, je sais que la population a saisi les enjeux, note Cyril Huguenin, conseiller administratif PDC en charge de l’Aménagement. Les questions qui nous sont adressées portent principalement sur la mobilité, c’est le signe que la population a franchi un pas en acceptant que nous devons construire pour les générations futures.»

Garanties sur la mobilité

Reste la question des infrastructures de mobilité. En l’occurrence, l’extension du tram 14 a été annoncée puis reportée pendant des années et la construction du boulevard des Abarois (un axe majeur du quartier raccordé à la bretelle d’autoroute) a donné lieu à quelques coups de sang à Bernex. «C’est vrai que nous attendons ce tram depuis longtemps, constate Cyril Huguenin. Mais nous avons désormais un engagement du Canton: les travaux préparatoires ont démarré et son extension sera prête avant l’arrivée des premiers habitants de Saint-Mathieu. Quant au boulevard, son tracé est connu et les travaux démarreront à la fin de 2019.»

Les Bernésiens diront le 4 mars si ces arguments les convainquent. Quelle que soit son issue, le scrutin rappelle le caractère épineux de l’aménagement du canton. Appelées à construire, les Communes mesurent l’ampleur des préoccupations de la population avec une dose de frustration. «On se sent pris en otage, observe Cyril Huguenin. Le débat sur la densité et l’avenir du territoire est confiné à l’échelon cantonal, où nous sommes peu écoutés. En même temps, des démarches politiques attaquent notre travail au niveau local.» (TDG)