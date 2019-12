À Bernex, cinq abribus à deux millions crispent les élus

«Je ne comprends pas bien ce qui se passe, là. Dois-je vous rappeler que l’on se trouve au Conseil municipal, que vous y êtes invités, mais pas pour livrer vos états d’âme? Merci de nous laisser débattre entre nous, maintenant.» Ce coup de gueule, passé par l’élu Luc Gioria à la séance du Conseil municipal de Bernex, mardi soir, ne s’adressait pas à des agitateurs issus du public. Non, ce sont deux conseillers administratifs de Bernex, soit deux des trois magistrats de l’exécutif, qui se sont ainsi fait remettre en place par l’élu PDC.

C’est que le débat autour de l’achat d’abribus dotés de panneaux photovoltaïques a été le théâtre de fortes divergences. Après la lecture des rapports de commissions, expliquant pourquoi le coût des cinq abris aux futurs arrêts de tram TCOB – qui rejoindra le p+r de Bernex à Vailly – est passé de 1,16 million à 1,96 million, le conseiller administratif PLR Gilbert Vonlanthen a pris la parole. «Si les panneaux photovoltaïques sont une excellente idée sur des bâtiments plus larges de la commune, ils ne sont pas assez rentables sur des surfaces plus réduites comme ces abribus. Leur durée de vie est de 20, 25 ans, et le seuil de rentabilité ne serait atteint qu’au bout de 30 ans.»

Après sa prise de parole, la conseillère administrative SoVe (socialiste et Verts) Guylaine Antille s’exprime aussi, arguant au contraire que soutenir le développement écologique est un choix politique pour «la protection de la planète», et en appelle à la «responsabilité et l’audace» des élus lors du vote.

Après le coup de gueule de Luc Gioria et un débat, le PLR demande le vote nominal, puisque le PDC, les socialistes et les Verts avaient annoncé voter pour. Mais appelés par leur nom un à un, les élus ont voté conformément à leur parti, et le crédit a été accepté par 12 voix contre 10, au grand dam du PRL.

Les tensions se sont dissipées en fin de la séance, où les élus ont brisé une marmite en chocolat, après avoir chanté le Cé que laino.