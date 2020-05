À Bel-Air, les TPG prennent des œuvres sur verre pour du vandalisme

Martelés sur le verre, deux visages féminins sont apparus le jeudi 30 avril à la place Philibert–Berthelier, à Bel–Air. On doit à Simon Berger ces œuvres hautes de 2,3 mètres et arrimées à des panneaux vitrés existant sous les abribus au pied de la tour de l’Île. Depuis trois ans, l’artiste bernois fait surgir des figures sur des plaques de vitrage feuilleté, dont il brise la surface au marteau. Avec ce projet genevois qu’il a entièrement financé – un troisième exemplaire est visible près du Jet d’eau –, il souhaitait rappeler aux citoyens la Journée mondiale de la liberté de la presse (voir la «Tribune de Genève» du 30 avril).

La Ville de Genève, à laquelle appartiennent les édicules, a donné son aval à cette exposition en plein air. Elle a fait savoir, par la voix du conseiller administratif Guillaume Barazzone, qu’elle soutenait d’autant plus la démarche que la crise actuelle «rappelle à toutes et tous le rôle central des médias en matière d’information au public» et qu’en cette période de fermeture forcée des musées, il s’avérait opportun de profiter d’œuvres d’art en extérieur. Un message qui n’a manifestement pas circulé au sein des Transports publics genevois (TPG).

Lundi en fin de matinée, des rubans de protection frappés du sigle orange de l’entreprise étaient disposés sur l’un des portraits, comme pour signaler un acte de déprédation. Pensant bien faire, un collaborateur a sécurisé le lieu, comme l’exige la procédure: «Un agent en service sur le réseau doit intervenir vis–à–vis d’une avarie identifiée dans un abribus et en informer la centrale», explique ainsi le porte-parole des TPG, François Mutter. La bévue a provoqué l’hilarité d’un internaute, qui a publié des images sur Instagram. Réalisant qu’il s’agissait d’une «intervention malencontreuse», la régie publique est intervenue mardi matin pour retirer les rubans et nettoyer l’installation.

Sculptures anamorphosées

Les TPG présentent «toutes leurs excuses à l’artiste», qui n’en demandait pas tant. Car l’une des ambitions de Simon Berger consiste précisément à faire réagir. Ce menuisier de formation a débuté sa pratique artistique dans la rue en tant que graffeur, avant d’utiliser des matériaux de récupération pour élaborer des sculptures anamorphosées, c’est-à-dire qui ne prennent forme que depuis une certaine distance. Ses portraits sur verre suivent la même règle du jeu: de près, l’œil ne perçoit que les brisures et c’est avec le recul qu’il embrasse l’entier du dessin.

La création de Simon Berger une fois nettoyée par les TPG. (Crédit: TPG)

«J’aime que mes œuvres se fondent dans le paysage urbain, indique celui qui se revendique du street art. L’idée que le passant se demande s’il s’agit d’art ou de vandalisme me séduit beaucoup!» Le Bernois avoue avoir trouvé la réaction des TPG très amusante et, bien qu’au courant de l’affaire, n’a délibérément rien entrepris pour les détromper. «J’étais curieux de connaître la suite, sourit-il. Cela prouve que toutes les perceptions sont à considérer. Par le passé, il est arrivé qu’une femme de ménage ramasse et jette des parties de mes œuvres, qu’elle prenait pour des débris!»