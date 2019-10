À Annemasse, le Tribunal d’instance répond absent

Catastrophique. Le terme est écrit en gras et en majuscules dans le communiqué diffusé par les avocats du barreau de Thonon-les-Bains, du Léman et du Genevois. Avec ce document signé par le bâtonnier de l’ordre, Me Laurence Joly, les hommes et femmes de loi de France voisine pointent les dysfonctionnements profonds du Tribunal d’instance d’Annemasse, chargé d’infractions mineures et de litiges jusqu’à 10 000 euros.

Au téléphone, le bâtonnier décrit la réalité inquiétante d’une justice «indigne d’un État démocratique». Me Laurence Joly, par ailleurs avocate à Annemasse, se dit révoltée: «50% des postes au greffe sont vacants et n’ont pas été remplacés», indique-t-elle. En conséquence, le greffe ne répond désormais aux justiciables que trois matinées par semaine. «Le reste du temps, on ne peut même pas téléphoner.»

Dans ce contexte, les délais se sont allongés de manière significative. «Pour le justiciable, cette situation est extrêmement grave», poursuit Me Joly en rappelant que le greffe est indispensable pour orienter les personnes aux prises avec des questions liées aux tutelles, aux baux ou au surendettement notamment.

Pour le bâtonnier haut-savoyard, ces dysfonctionnements s’accumulent depuis environ une année. Le responsable? «Le Ministère de la justice», répond sans hésitation la représentante des avocats. «Le chef de Cour et le procureur général du Tribunal de grande instance de Chambéry (ndlr: dont dépend le Tribunal d’instance d’Annemasse) ne cessent de demander des moyens au Ministère, mais ils n’obtiennent rien.»

Pour mesurer l’ampleur du problème, il suffit de lire les réactions au communiqué de Madame le bâtonnier. «La justice française est d’une précarité sans nom. Une honte pour la France, patrie des droits de l’homme», écrit un avocat sur Twitter. Sur la fiche Google du Tribunal d’instance d’Annemasse, l’insatisfaction générale est criante: «Impossible de joindre les services… un scandale pour une institution au service du public!» s’indigne un internaute parmi d’autres.

La réforme de la justice menée par le gouvernement Macron va-t-elle offrir, comme elle l’ambitionne, «une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne»? Me Laurence Joly dénonce surtout la «pénurie organisée par le Ministère. Qu’il commence à donner les moyens humains de fonctionner. Aujourd’hui, si la justice française ne s’effondre pas, c’est uniquement grâce à l’engagement des magistrats et greffiers.»