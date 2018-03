À 84 ans, victime d’une agression, elle affronte un quatrième procès

Il est difficile d’imaginer, lorsqu’on entre dans son petit appartement au papier peint, que dans cet espace de quiétude, un homme a fait irruption un soir, l’a frappée, bâillonnée, ligotée au fond de sa baignoire. Et l’a laissée là sans se soucier de savoir si elle allait vivre ou mourir.

Antoinette, 84 ans, nous accueille chaleureusement avec un bon café et des croissants tout frais. Elle prend son chat, Zoé, sur les genoux et se souvient. «Il a mis son pied dans la porte de l’appartement pour m’empêcher de la refermer. Je me souviens de l’élan qu’il a pris pour m’asséner un coup de poing dans l’œil. Je sens encore l’emplacement de la douleur sur l’os…»

Six ans après cette agression bestiale, elle doit une nouvelle fois faire face à son bourreau. Aujourd’hui s’ouvre en effet le quatrième procès concernant son affaire. «Une procédure qui ne se termine pas est une porte ouverte en permanence sur la douleur, déplore son avocate, Lorella Bertani. La victime ne peut pas clore ce chapitre et continuer à vivre.»

Il faut dire que sur ce plan, Antoinette a joué de malchance. Après avoir été brisée par l’agression elle-même, la machine judiciaire lui a infligé une souffrance supplémentaire. Le premier procès a eu lieu en 2013. Son agresseur a été condamné à 13 ans de prison pour brigandage aggravé et tentative d’assassinat. L’année suivante, en appel, sa peine a été confirmée mais la tentative d’assassinat écartée.

Manque de chance, la justice s’est rendu compte après coup que ce deuxième procès n’était pas valable car l’une des juges qui y siégeait avait dépassé l’âge de la retraite. Il a fallu tout recommencer

Succession de procès

Troisième procès en 2015, au bout duquel le prévenu «gagne» un an de prison. Il se retrouve avec une peine de 12 ans au lieu de 13, car la cellule dans laquelle il avait été détenu était trop petite. Ce troisième procès sera annulé à son tour – une décision du Tribunal fédéral – en raison d’un vice de forme!

Lorsqu’elle a appris la tenue d’un quatrième procès, Antoinette a ressenti un véritable choc. «Depuis, j’ai de nouveau cette affaire dans la tête, je revis l’agression, je ne peux plus dormir.» En janvier, elle qui a déjà connu des problèmes cardiaques s’est brusquement sentie mal. «Je n’arrivais plus à porter mes commissions, à monter les escaliers, j’avais une douleur dans la poitrine.»

Après des examens médicaux, on décide de lui poser une valve aortique pour prévenir un risque d’AVC. L’intervention a lieu le 31 janvier. «Les médecins m’ont déconseillé de participer à ce quatrième procès. «Laissez courir tout ça», me disent-ils. Mais je n’y arrive pas.»

À la mi-janvier, elle a reçu une lettre d’une instance de médiation lui proposant de rencontrer le prévenu. Ce dernier voulait exprimer ses regrets et «faire quelque chose pour elle». Antoinette a eu le sentiment qu’on se moquait d’elle: «Vous me voyez aller boire un café avec lui?»

Comment oublier ce soir du 18 février 2012, lorsqu’elle a ouvert, confiante, la porte de son appartement, permettant ainsi à son agresseur de lui poser une lame de 20 cm sous la gorge. «Je lui ai dit: «Quel sale boulot vous faites…» Il m’a répondu: «C’est mon métier!» Il lui a volé ses bijoux, extorqué son numéro de carte bancaire. Bref, il l’a martyrisée durant quarante-cinq minutes avant de verrouiller la porte et de monter le son de la télévision. «Je n’arrivais plus à respirer, je croyais que j’allais mourir.» C’est son voisin, capitaine des pompiers à l’époque, qui a entendu un appel étouffé, un souffle désespéré. Son pressentiment l’a poussé à entrer dans cet appartement dont il avait la clé. «C’est mon sauveur. Je l’aime comme un fils.»

L’alliance perdue

A-t-elle pensé à quitter son logis après les faits? «Pour aller où? J’y vis depuis cinquante-quatre ans, dont quarante-deux ans de mariage avec mon mari. J’avais fait fondre nos alliances en une. Nos noms y étaient inscrits, Eugène et Antoinette. J’ai supplié mon agresseur de ne pas me la prendre. Mais il n’a rien voulu savoir. J’ai même cru qu’il allait me couper le doigt. Il l’a volée. Depuis, l’or a été fondu. Notre alliance est perdue à jamais. Je n’arrive pas à m’en remettre.» À noter que depuis le brigandage, aucune mesure de sécurité particulière n’a été prise dans l’immeuble d’Antoinette. On peut toujours y entrer comme dans un moulin. (TDG)