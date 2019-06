À 62 ans, elle est accusée d’avoir voulu faire assassiner sa belle-sœur

C’est une petite dame marocaine de 62 ans à la voix si frêle qu’elle semble pleurer quand elle parle. Elle a été femme de ménage, couturière et a fait quelques séjours en hôpital psychiatrique en France voisine. Comment se passe sa détention à la prison de Champ-Dollon? «Comme ci comme ça», répond-elle. Elle tue le temps en faisant du crochet. A-t-elle commandité l’assassinat de l’épouse de son frère, comme le soutient l’accusation? «Jamais. Je ne suis pas à ce point idiote. Ma belle-sœur, je l’aimais comme ma sœur.»

«Une voix dans ma tête»

L’affaire qui occupe le Tribunal criminel depuis lundi matin touche à l’irrationnel. Car à côté de cette dame qui crie son innocence, un soudeur algérien, de dix ans son cadet, comparaît pour tentative de meurtre. Il a admis les faits, mais assure avoir agi sous l’effet d’une puissance occulte. «Je ne sais pas comment je suis allé dans cet appartement et comment j’ai fait ça. J’étais comme drogué. Dans ma tête, j’entendais sa voix qui me disait: «Fais-le, fais-le», répète-t-il aux juges en désignant la femme de 62 ans assise, comme lui, sur le banc des accusés.

Ce 1er juillet 2016, il s’est introduit dans un appartement du Lignon. La parole passe à la victime, une femme discrète cachée derrière un paravent pour ne pas voir son agresseur et son ex-belle-sœur: «Mon mari était absent. Au moment où j’ai ouvert la porte, il est apparu dans les escaliers et m’a poussée à l’intérieur de mon appartement.» À ce moment-là, elle croit à un cambriolage. Ligotée sur son canapé, des chaussettes enfoncées dans la bouche pour étouffer ses cris, la torture peut commencer. «D’abord, il m’a menacée avec un couteau. Quand il a pris un marteau, j’ai cru que c’était pour ouvrir une mallette et voler des choses, mais il a commencé à me frapper. À chaque coup, il prenait de l’élan. Ça a commencé sur les pieds, puis il est passé aux genoux, aux côtes, aux mains et à la tête.» L’horreur durera deux heures. Laissée pour morte, la victime parviendra à se défaire de ses entraves et à ouvrir la porte de son appartement avant qu’une voisine ne la trouve gisant à terre. S’ensuivent des mois d’hôpital et, aujourd’hui encore, «des séquelles sur tout le corps». Les rapports des médecins sont formels: «Les lésions constatées ont concrètement mis en danger sa vie».

Accusée de magie noire

Des traces d’ADN laissées dans l’appartement du Lignon permettront d’identifier rapidement l’auteur de l’agression, arrêté chez lui, dans la région d’Oyonnax (Ain), trois semaines après les faits. Il ressort de sa mise sous écoute qu’il était particulièrement proche de la belle-sœur de la victime, qui vit dans la même région. Cette dernière sera arrêtée en Espagne, au retour d’un voyage au Maroc.

Face à la justice, les SMS échangés avec l’agresseur et les conversations téléphoniques – avec une voyante notamment – fragilisent les dénégations de la prévenue. Peu importe, elle fait un geste comme pour balayer du revers de la main et répète: ce ne sont que des mensonges.

Plusieurs membres de la famille ont par ailleurs confirmé la haine que la sexagénaire ressentait pour sa belle-sœur, qu’elle accusait d’exercer la magie noire et d’empoisonner sa famille. Elle continue de rejeter les accusations: «Je vous dis que je n’avais rien à lui reprocher!» Ce que dit d’elle la victime? «Aujourd’hui, elle parle avec sa voix mielleuse, mais en réalité, c’est une femme de caractère. J’ai peur qu’elle refasse ce qu’elle a fait le jour où elle sortira de prison.»

Entre les conflits familiaux et les non-dits, cette première journée d’audience n’aura pas permis de saisir les raisons profondes d’une agression qui n’est rien d’autre, selon l’acte d’accusation de la procureure Séverine Stalder, qu’un meurtre raté.

Reste également à déterminer la nature de la relation entre la présumée instigatrice et cet homme qui se racle sans arrêt le fond de la gorge bruyamment. Des amants? Selon la prévenue, il l’aurait demandée en mariage, bien qu’il ait femme et enfants en Algérie. Dans tous les cas, leurs échanges étaient nourris et leurs avocats, Mes Caroline Neithardt et Pierluca Degni, auront fort à faire durant cette semaine d’audience.

Le procès se poursuit mardi avec les expertises psychiatriques. (TDG)