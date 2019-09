À 17 ans, il veut sauver le tennis club de Confignon

Ils sont plus de 150 à se lancer des balles au tennis club de Confignon, mais pour combien de temps encore? L’endroit, qui a fêté ses 27 ans d’existence en juin, est voué à être détruit d’ici à 2020-2025.

Le Canton a décidé de déclasser le terrain et d’y construire un écoquartier. Au total, 180 logements incluant un équipement public communal intergénérationnel, un établissement médico-social (EMS), un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA), une crèche et des locaux communaux de type associatifs et culturels sortiront de terre ces prochaines années. La Mairie prévoit également un grand parc public dans ce secteur.

Une décision politique qui a évidemment du mal à passer auprès des sportifs attachés au lieu. Du haut de ses 17 ans, un des joueurs du club, Mateo Marti, a lancé une pétition au printemps. Résultat: 512 signatures ont été récoltées et déposées le 12 juillet à la mairie dans l’espoir que cette dernière propose un emplacement prêt à accueillir le centre sportif.

Une fusion avec Bernex?

Dans une lettre adressée au jeune homme le 22 août, la Commune salue son «engagement» et son «acte de courage» mais rappelle qu’elle ne dispose pas de parcelle en zone sportive afin de relocaliser le club. Elle propose à l’association sportive de fusionner avec d’autres clubs ou d’investir des structures déjà existantes ou en projet, faute de terrain disponible.

«Des discussions ont été engagées avec les responsables pour une intégration du club au centre sportif intercommunal des Évaux ou pour un rapprochement avec le club de Bernex. Ou encore pour envisager le déplacement de leur activité dans la zone sportive du futur quartier intercommunal des Cherpines. Pour l’heure, aucune de ces solutions n’a semblé convaincre les responsables», nous indique Isabel Jan-Hess, déléguée et responsable des services culture et communication de la commune. Elle réfute par ailleurs l’effet de surprise reproché par certains dirigeants du club. «Ils ont connaissance du plan localisé depuis près de dix ans», ajoute-t-elle.

Pour Julie Rieder, membre du comité du club de tennis de Confignon, en charge de la commission technique, la fusion de son club avec celui de Bernex, à 1,3 km de là, comme c’est déjà le cas pour le basket, sonne avant tout comme une «dissolution» pure et simple. «Est-ce que nos jeunes, qui habitent loin parfois, suivraient? Est-ce que le comité serait partant de s’investir dans cette nouvelle structure? Les Évaux et les Cherpines sont ouverts à tous, mais il n’est pas possible de s’y installer comme club. La décision vient certes du Canton, mais la Commune n’est pas en mesure de sauver son club de tennis?» s’indigne la jeune femme.