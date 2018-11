À 160 km/h, route de Meyrin, dans les années vingt

Cologny, Eau-Morte, Verbois, Grand-Saconnex, Meyrin et Sécheron ont accueilli des compétitions automobiles. Samedi 8 décembre, salle Antoine-Verchère, le Club philatélique de Meyrin exposera des photos, affiches, plans de circuits, documents rares et autres bricoles sur les courses automobiles et de motos qui se sont déroulées à Meyrin de 1923 à 1931.

Les coureurs s'élançaient du village direction Mategnin, le Bouchet et retour. On roulait à 160 km/h sur la route de Meyrin, alors très étroite. Pour les journaux de l'époque, il s'agit de l'événement sportif de l'année. Les Rochet-Schneider, Salmson, Alfa Romeo, Austin et Talbot s'affrontent sur un circuit de 9 kilomètres sous les yeux de 40 000 spectateurs.

Les courses de motos ont lieu le matin. Au volant de son bolide, François Durafour, garagiste à Versoix, remporte la victoire dans sa catégorie en 1923. Entre autres exploits, il s'était posé en avion sur le Dôme du Goûter au Mont-Blanc.

Lors de la dernière édition de ce Grand Prix de Genève, le pilote Czaykowsky, au cours d'un dépassement, mord le bas-côté de la piste et traverse une propriété privée. Trois blessés dont le propriétaire des lieux qui décède peu après. Le pilote est aussi grièvement blessé. Suite à ce drame, une polémique fait rage. Les habitants de Meyrin se plaignent aussi du bruit. L'aventure prend fin. Elle reprendra en 1946 sur le circuit des Nations jusqu'en 1950, où un bolide glissa sur une flaque d'huile avant de foncer dans la foule près du Reposoir, tuant plusieurs spectateurs.

Édition spéciale: les courses automobiles et motocycliste à Meyrin, salle Antoine-Verchère, 297 route de Meyrin (Village), samedi 8 décembre de 9 à 16 heures . Entrée gratuite.

(TDG)