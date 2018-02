Zizanie au Petit-Saconnex pour 200 logements

«Il faut sauver les meubles.» Assis à une table du Café du Commerce, Jean Hertzschuch en parle comme d’une catastrophe à venir. Sur les hauts de la ville, Le Petit-Saconnex serait en péril. Cet informaticien, la soixantaine, qui a contribué à populariser Internet, craint pour «l’âme du village», menacé par «l’urbanisation sauvage». Il fait partie de ces habitants qui se battent pour conserver un petit ensemble d’une dizaine de villas. Les autorités, elles, veulent y réaliser des immeubles pour 200 logements. Les votants de la ville de Genève diront, le 4 mars, dans quel sens faire pencher la balance.

L’affaire a pris une tournure très émotionnelle. En dénonçant «la destruction du village du Petit-Saconnex», les opposants ont semé la confusion, laissant croire que sa place serait détruite. La place, son église, son Café du Soleil et ses fondues, celui du Commerce, sa pâtisserie. Un crime de lèse-majesté.

La place préservée

Il n’en est rien. Il n’en a d’ailleurs jamais été question. La place subsiste, il est même prévu de la réaménager pour l’embellir. En fait, le Canton souhaite urbaniser le secteur qui se trouve au-dessus, en le classant en zone 3 de développement. Cette modification nécessite un préavis de la Ville de Genève. Son Conseil municipal a donné son aval au printemps dernier. C’est contre ce préavis positif qu’un référendum a été lancé par des associations d’habitants.

Si ce changement est accepté, il faudra élaborer un plan de quartier. Des esquisses en ont déjà été faites. L’État prévoit de construire des immeubles qui longent les rues du périmètre. Sur le chemin de la Tourelle, au-dessus de ces dernières, il est prévu un immeuble de six étages maximum sur rez-de-chaussée. Le long du chemin Dr-Antoine-Pasteur, qui descend vers la place, les maisons seront plus basses, de trois à quatre étages, afin de s’intégrer au bâti de la place.

«Projet modeste»

«C’est un projet modeste, lâche Rémy Pagani, conseiller administratif. La densité y sera moins forte que les prescriptions légales, pour tenir compte des caractéristiques du lieu. Les vieilles maisons dignes d’intérêt ont été exclues du périmètre et seront au bénéfice d’un plan de site, comme la place, qui sera réaménagée.»

Les opposants, eux, crient au «massacre du patrimoine». «Certaines bâtisses ont plus de valeur que les autorités veulent bien le dire, observe Pierre-André Marti. Et puis le secteur est déjà bien densifié. Les bus sont pleins, les routes encombrées et pourtant on continue à charger le quartier.» Catherine Demolis renchérit: «On va détruire un poumon de verdure qui sert à tout le monde.»

On peut rétorquer que ce poumon est inaccessible, protégé par un écran de haies, de palissades et de murs. «Quatre fois par année, nous ouvrons les jardins au public», répondent les opposants.

«Développement maîtrisé»

Le besoin de réaliser des logements? «Il y a d’autres solutions, comme transformer des bureaux», affirme Jean Hertzschuch. Mais les opposants dénoncent surtout ce qu’ils considèrent comme une fuite en avant et réclament un développement économique maîtrisé du canton. «Qu’on arrête de faire venir des entreprises à tout-va», clame Pierre-André Marti.

«Bloquer le développement? C’est impossible, rétorque Rémy Pagani. En revanche, il faut l’accompagner et répondre aux besoins. Si on ne le fait pas, nos enfants iront habiter à Bellegarde.»

Placardées dans le quartier, les affiches des opposants décrivent l’enfer. Les villas bucoliques disparaissent sous des tours grises et anonymes. Une circulation dantesque noie le quartier dans la pollution. Les arbres sont abattus, les maisons éventrées et le clocher décapité.

Un square arborisé

Il existe d’autres dessins, qui pourtant n’apparaissent pas dans la campagne. L’État a mandaté un bureau d’architectes pour dessiner les aménagements extérieurs du futur quartier. On y voit que les jardins privatifs d’aujourd’hui font place à un square arborisé ouvert au public, qu’on y imagine des jardins collectifs et des espaces pour les fêtes du quartier, qu’il est traversé par des chemins, que des grands arbres sont préservés et que le chemin Dr-Antoine-Pasteur est arborisé et piétonnisé. Ces éléments permettront d’élaborer le plan de quartier.

«Ce projet permet de créer du logement, mais il crée aussi des espaces publics qui répondent à un intérêt général et contribuent à la qualité de vie, commente la députée socialiste Nicole Valiquer. Les habitants ont tout intérêt à s’engager dans ce processus.» La modification de zone est soutenue par les partis de l’Entente (PLR et PDC) ainsi que la gauche (PS, Verts, EàG), qui recommandent de voter oui. Le MCG et l’UDC s’y opposent.

Rien n’est joué pour l’église

Sise dans le périmètre visé par la modification de zone, l’église Saint-Jean XXIII (à ne pas confondre avec le temple situé sur la place du Petit-Saconnex) est-elle menacée de démolition? Oui, affirment les opposants au grand projet immobilier. Propriétaire du terrain et des bâtiments (église et cure), l’Église catholique romaine (ECR) n’est pas aussi catégorique. «À ce stade, nous n’avons pas de projet précis, indique Silvana Bassetti, responsable de l’information au Vicariat épiscopal. Nous suivons de près la situation. Mais dès le départ nous avons signifié qu’un lieu de culte devait être présent sur ce terrain.» L’ECR n’est pas pour autant restée les bras croisés en attendant le résultat du scrutin du 4 mars. «Nous avons en effet participé aux discussions proposées par l’Office de l’urbanisme, poursuit Silvana Bassetti. La position que nous défendons est claire: nous ne sommes pas opposés à cette modification de zone, mais à condition qu’il prévoit sur notre parcelle un lieu de culte, comme je l’ai mentionné, ainsi que des logements pour la population. Nous souhaitons le maintien d’une paroisse dans le quartier.» Saint-Jean XXIII fait partie de l’Unité pastorale qui regroupe également Saint-Hippolyte (Grand-Saconnex), Saint-Antoine de Padoue (Grand-Pré), Sainte-Jeanne-de-Chantal (Charmilles) et Saint-Nicolas-de-Flüe (Montbrillant). À noter qu’il y a cinq ans, Saint-Jean XXIII a fait l’objet d’un «échange» avec Saint-Nicolas. À l’étroit au Petit-Saconnex, l’Église catholique anglophone a en effet émigré à Montbrillant, où elle a restauré à ses frais la grande église et sa cure. De leur côté, les fidèles de Saint-Nicolas suivent désormais la messe à Saint-Jean XXIII, dans un bâtiment plus proportionné à leur communauté.

Xavier Lafargue (TDG)