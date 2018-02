Wilsdorf, plus qu’un mécène, une vraie machine à cash

La fondation possède Rolex

La Fondation Hans Wilsdorf est l’unique propriétaire de Rolex, l’un des fabricants de montres les plus florissants de la planète. Cette situation date de 1945, quand le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, a créé la fondation et lui a légué toutes ses parts.



N’étant pas cotée en Bourse, Rolex ne communique pas sur ses affaires. La banque Vontobel a estimé que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards de francs en 2016.



Sise à Genève, Rolex paie des impôts sur le bénéfice et le capital. «Elle est imposée au régime ordinaire et représente le plus gros contribuable du canton», assurent deux conseillers d’État.



Ses dividendes sont versés à la Fondation Hans Wilsdorf. Celle-ci, comme beaucoup d’organismes philanthropiques, a été reconnue utilité publique. Elle est exonérée d’impôts.

La fondation réserve ses dons à des œuvres, des écoles ou des personnes domiciliées à Genève, à l’exception de la protection des animaux.



Elle est administrée par un conseil de huit membres et soumise à l’Autorité de surveillance des fondations. C.B.