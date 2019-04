WC dans les gares CEVA: Dal Busco recherche des «solutions alternatives»

«Un aspect pas anodin». C'est ainsi que le conseiller d'État genevois chargé des Infrastructures qualifie l'absence de WC publics dans les gares, telle que la «Tribune de Genève» l'a relatée ce mercredi. Pour rappel, seule la galerie commerciale attenante à la gare des Eaux-Vives disposera de véritables sanitaires, payants. Dans le périmètre des gares de Chêne-Bourg et du Bachet, il n'est pas encore clair si les lieux d'aisance du parking souterrain et de la vélostation seront ouvertes à tout un chacun ou aux seuls usagers de ces infrastructures. À Champel et Lancy-Pont-Rouge, rien n'est prévu.

Quelques heures après la publication de l'article, Serge Dal Busco a tenu à réagir par la lettre ouverte qui suit. Le démocrate-chrétien y annonce avoir sollicité ses services afin que des «solutions alternatives» soient recherchées. Voici les propos du conseiller d'État:

«Depuis que j’ai repris le pilotage du département des infrastructures, en juin de l’an dernier, j’ai toujours indiqué que ma première priorité de ce début de législature serait de réussir la mise en service du Léman Express en décembre prochain, avec la mise en place de toute une série de mesures d’accompagnement (rabattements de lignes TPG, P+R, vélos-stations, etc.) destinées à consolider l’attractivité de ce nouveau réseau qui va bouleverser nos habitudes en matière de déplacements et améliorer notre qualité de vie.

J’ai averti aussi qu’au niveau des gares et des aménagements, tout ne serait pas encore totalement terminé en décembre 2019, mais que nous faisions le maximum avec l’ensemble des partenaires pour que le réseau offre dès sa mise en service les prestations nécessaires pour assurer son succès auprès de la population, ce qui n’est pas une mince affaire!

La question de l’absence de WC publics dans les gares interpelle. C’est un aspect pas anodin de cet ensemble de prestations qui doivent accompagner la bonne circulation des trains et des lignes TPG, afin de viser un réseau aussi efficace et confortable que possible. J’ai dès lors demandé à mes services d’examiner quel type de solutions alternatives peuvent être envisagées, dans le cadre des comités techniques qui réunissent l’ensemble des partenaires du projet.»

(TDG)