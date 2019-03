Voyages de l'ex-Chancelière: le Conseil d'Etat interpellé

Les nombreux voyages de l’ancienne chancelière d’État ont désormais des suites politiques. Ce soir, la députée MCG Ana Roch déposera une question urgente écrite à ce sujet au Grand Conseil. L’élue souhaite notamment obtenir du gouvernement genevois les détails du coût, de la destination et de l’objectif de chaque escapade effectuée par l’ex-responsable entre 2010 et 2018, très souvent aux frais du contribuable.

Ana Roch demande également au Conseil d’État d’expliquer pourquoi Anja Wyden a davantage voyagé que les autres magistrats (excepté Pierre Maudet, en charge de la promotion économique) «alors que l’une des fonctions premières de la Chancellerie d’État est d’assurer le soutien logistique et organisationnel du Conseil d’État, à Genève, en toutes circonstances?»

Par ailleurs, l’élue sollicite des explications sur les importants frais de déplacement et d’hôtel de l’ancienne responsable, respectivement 36 000 francs et 12 000 francs pour la dernière législature, soit bien plus que ses autres collègues, selon les chiffres donnés par le gouvernement.

Mais Ana Roch se questionne aussi sur la légitimité des voyages d’Anja Wyden. «Sur quelle base légale l’ex-chancelière peut-elle se targuer de voyager pour «faire rayonner et connaître les projets de la chancellerie?» demande l’élue.

Selon le règlement sur l’organisation du Conseil d’État, le rôle de la chancelière consiste à assister et assurer le secrétariat de l’Exécutif. Néanmoins, celle-ci dispose d’une certaine autonomie dans son organisation professionnelle, même si elle reste sous l’autorité du président du Conseil d’État. Elle n’a pas la tâche de représenter le gouvernement, sauf si cela lui est demandé expressément et protocolé lors de sa séance hebdomadaire. Le cas s’est présenté trois fois entre 2010 et 2018 sur un total de 31 voyages, à Washington, Pékin et Paris. Les autres séjours de l’ancienne chancelière étaient le plus fréquemment consacrés à la participation à des conférences.

La justice s’intéresse-t-elle à ces voyages? Pour l’instant, le Ministère public n’a fait aucun commentaire. La réponse à la question de la députée, elle, sera donnée lors de la séance du mois prochain.

(TDG)