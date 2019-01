Voyage de Barazzone: la Ville s’explique

Le voyage de Guillaume Barazzone à Abu Dhabi a encore agité le Municipal de la Ville de Genève mardi. Mécontents d’attendre des réponses qui tardent à venir selon eux, deux élus ont relancé le débat, auquel le maire, Sami Kanaan, a tenté de mettre un point final.

Non, aucun voyage officiel de la Ville de Genève n’a été payé par des tiers. Non, l’excursion du magistrat PDC Guillaume Barazzone n’a pas généré de dépenses pour la Municipalité et sa carte de crédit professionnelle n’a pas été utilisée sur place. Bref, les intérêts de la Ville n’ont pas été lésés lors de cet épisode. C’est en substance ce qu’a répondu le maire aux questions orales et écrites de la conseillère municipale d’Ensemble à Gauche, Maria Pérez. Celle-ci demandait depuis plusieurs semaines des réponses à un voyage qu’elle juge problématique. Mais celles données mardi soir ne lui suffisent pas. «A-t-on réclamé des preuves du paiement par un tiers ou s’est-on contenté d’un mail pour confirmer les déclarations de M. Barazzone?»

L’élue pose également la question des liens qui lient le magistrat à Diego Aponte, PDG de la société MSC, et Alexis Kohler, ancien de cette même société et ancien secrétaire général de l’Élysée, lui aussi en lien avec le conseiller administratif. Maria Pérez va plus loin en questionnant la prise de position favorable de la Ville face à l’introduction d’une taxe au tonnage pour les sociétés maritimes, et les liens de Guillaume Barazzone cités plus haut.

Sur ce point, le maire rappelle que la Ville a dû prendre position dans le cadre de la Réforme sur l’imposition des entreprises (RIE III), et que la position de l’Exécutif n’a pas été unanime. «Mais en l’occurrence, cette proposition émanait de Mme Salerno et non de M. Barazzone.» Pour le reste, vu le caractère privé du voyage ainsi que la procédure judiciaire pour acceptation d’un avantage en cours, les questions ne sont pas du ressort de l’Exécutif, selon lui.

Une réponse qualifiée de «légère et inconséquente» par Maria Pérez, rejointe par le conseiller municipal PLR Simon Brandt. Celui-ci attend «toujours la réponse à une question écrite déposée il y a plusieurs mois» à propos des voyages officiels du Conseil administratif. Alors que le maire assure avoir donné les réponses depuis, l’élu ne s’en satisfait pas. «Il n’a donné des détails que sur ses propres voyages, et non sur ceux des autres.» Des précisions supplémentaires seront ainsi données à la Commission des finances. (TDG)