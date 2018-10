Vous reprendrez bien un peu de Porteous dans votre café politique

Ni mortel ni philosophique, ce café-ci est résolument politique, en prise directe avec l’actualité du moment. Ses initiateurs logent au 1er étage de l’Usine, ils sont membres de la Makhno, ce bar à tout faire: boire, danser, écouter de la bonne musique et échanger en public sur les affaires courantes. Au programme mercredi soir: l’occupation de Porteous, cet ancien bâtiment de la station d’épuration d’Aïre, à l’abandon depuis 20 ans, reprenant vie, et pas qu’un peu, depuis maintenant deux mois.

«Un projet vivant»

A l’occasion de ce café politique d’octobre, on fêtait les huit semaines d’existence du lieu occupé. Du monde et des chaises à rajouter pour écouter d’abord la présentation de rattrapage d’une occupante. Porteous au bord du Rhône? «Un projet vivant, complètement rejoignable, explique la jeune femme. Le bâtiment est énorme, il faut que l’on en fasse quelque chose de bien, en nous installant vraiment dans le quartier, en bâtissant des liens autour. L’endroit reste proche, à 10 minutes à pied du terminus de la ligne de bus qui vient du centre-ville.»

«Radicalité différente»

Soutiens? Ils sont réels et arrivent de partout, du proche voisinage comme des élus politiques. L’esprit? Il porte plus loin que celui d’un squat en sursis. «On ouvre le militantisme à de nouvelles formes; une radicalité différente s’est imposée», précise la porte-parole désignée. Dans le public, un ancien, vieux routier des expulsions à l’aube, lance: «Bravo, cela manquait et redonne de l’espoir.» Les compliments fusent, qui saluent ce pragmatisme militant: «La meilleure manière d’exprimer les choses, c’est de les faire, dans un lieu qui s’élabore au jour le jour. Le risque, c’est de voir tous ces efforts se diluer à cause de sa taille.»

C’est grand, Porteous, en effet. Au jour la nuit, c’est froid. La météo, jusqu’ici, soutenait l’occupation. Ses acteurs sont conscients des « limites géothermiques » de l’exercice en cours. «Le lieu est en aménagement pour pouvoir tenir l’hiver», précisent-ils, sans détailler les étapes du chantier collectif. Appel à projets rime avec appel à matériaux.

Pour raffiner le tout, les corps de métier sont bien représentés. Le mouvement Prenons la ville, qui a envoyé ses pirates à l’abordage le 25 août dernier, dispose de main d’œuvre et de savoir-faire. On se chauffe et on réfléchit.

«Pas un Antigel gratuit!»

L’offre culturelle est pléthorique, des projets naissent chaque jour, qui se disputent les niches restantes. Ce n’est pas l’esprit du lieu fluvial. « Il ne faut pas compter sur nous pour faire de Porteous un Antigel gratuit.» Bonne nouvelle. Alors? « Une bulle des possibles, sans se compromettre, en dehors des cadres associatifs habituels, des mises au norme, des processus de régularisation qui prennent du temps et de l’argent.»

Ici et maintenant. «Un centre social autonome, avec des permanences, notamment juridiques, une crèche, etc. », exprime un participant, avant d’ajouter: «Il faut trois générations réunies pour faire exister dans la durée un espace alternatif: des jeunes ados, des jeunes adultes, des jeunes vieux.» Le 6 octobre, lors de la fête de soutien aux abords du bâtiment Porteous, ces trois générations cohabitaient avec une évidence assez prometteuse. (TDG)