Vous êtes épuisé?Peut-être respirez-vous mal la nuit

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. «On devrait comprendre que ce que nous faisons durant un tiers de notre vie a un impact sur notre santé», relève la professeure Paola Gasche. Ce n’est pas le cas. «Dans notre société, le sommeil est négligé», déplore la médecin-chef du Service de pneumologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Son adjoint, le Dr Frédéric Lador, renchérit: «Notre société méprise un peu le sommeil. Une sieste de quinze minutes est très réparatrice. Cela sauve des vies sur la route. Au bureau, cela augmente la productivité. Mais dormir est encore mal vu par les employeurs.» Il faudrait pourtant s’y intéresser, quand un tiers de la population se plaint de mal dormir! Aux HUG, le Centre du sommeil assure près de 2500 consultations par an; il faut attendre deux mois pour obtenir un rendez-vous.

Une nuit pour le diagnostic

Pourquoi le fait de mal dormir est-il si répandu? «Nos modes de vie ont connu beaucoup de changements, rappelle la professeure Gasche. La connexion quasi permanente aux écrans perturbe nos cycles de sommeil. Beaucoup d’adolescents nous consultent. Le stress professionnel joue également un rôle néfaste.» Pour faire face, les médecins donnent des conseils. Dans leur livre Je rêve de dormir, les Drs José Haba Rubio et Raphaël Heinzer, du CHUV, recommandent de se coucher et de se lever à heures régulières, de restreindre le temps passé au lit, d’éviter de manger trop le soir, de s’habituer aux excitants comme aux somnifères… Lorsque cela ne suffit pas et qu’une consultation médicale s’impose, le patient arrive souvent chez le pneumologue car huit fois sur dix, le trouble du sommeil est causé par un problème respiratoire. Le meilleur examen pour poser le diagnostic est la polysomnographie. Cet examen, qui coûte environ 1500 francs, est remboursé par l’assurance-maladie. Il implique de passer une nuit au Centre de médecine du sommeil des HUG (à Belle-Idée aujourd’hui et bientôt à Cluse-Roseraie) ou dans un centre privé, comme le Cenas ou le Centre de médecine du sommeil et de l’éveil. Durant la nuit, plusieurs capteurs enregistrent l’activité cérébrale, le taux d’oxygénation, les mouvements respiratoires, le flux d’air au niveau du nez et la fréquence cardiaque. Le patient est filmé pendant son sommeil. Au réveil, ces paramètres permettent de détecter l’origine du trouble.

Du ronflement à l’apnée

Sur le plan respiratoire, le problème peut être dû à un bête ronflement. «Le fait de ronfler représente, en soi, un motif de consultation, souligne le Dr Lador. Cela occasionne souvent une gêne pour le patient, comme pour la personne qui partage son lit, voire pour l’entourage quand le bruit s’entend d’une autre chambre.» Pour comprendre pourquoi ronfler perturbe le sommeil, il faut rappeler ce que ce phénomène signifie. En dormant, nos muscles se relâchent – c’est normal. La langue s’affaisse au fond de la gorge, la mâchoire est tirée vers l’arrière. Et ce relâchement rétrécit l’orifice qui permet le passage de l’air. Mais chez certains individus – plutôt les hommes de plus de 50 ans en surpoids – il le rétrécit tant que la vibration crée des turbulences, provoquant le ronflement. Le dormeur redouble son effort respiratoire pour happer de l’air. Sans s’en apercevoir, il se réveille souvent. Parfois 200 à 400 fois par nuit. Ce qui explique la grande fatigue ressentie au matin.

Un homme sur deux

Plus embêtante, l’apnée obstructive du sommeil prolonge parfois le ronflement: dans ce cas, l’orifice se bouche complètement et le dormeur arrête de respirer pendant plus de dix secondes. Ces pauses respiratoires, impressionnantes pour l’entourage mais non détectées par le dormeur, hachent le sommeil et engendrent, le jour, fatigue et somnolence. L’apnée du sommeil peut aussi s’accompagner de réveils fréquents pour uriner la nuit, de troubles de la concentration et de la mémoire et de la fonction érectile. Elle est également associée à une tension artérielle haute, à un surpoids, à des troubles cardiovasculaires et au diabète.

Ce qui force l’attention, c’est que l’apnée du sommeil est très répandue. En 2015, l’étude HypnoLaus réalisée par le Dr Rafael Heinzer sur 2000 Lausannois révélait que 49% des hommes et 23% des femmes faisaient plus de 15 apnées par heure de sommeil! «C’est beaucoup plus que ce que l’on imaginait, pointe le Dr Lador. En matière de traitement, il faut sans doute resserrer la cible» (lire ci-contre).

Il existe enfin un troisième trouble respiratoire: l’apnée centrale du sommeil. Dans ce cas, le problème n’a rien de mécanique. Il est dû à un dysfonctionnement des centres respiratoires du cerveau. Cela arrive avec la prise de certains médicaments (morphine, héroïne, somnifères, neuroleptiques), après une atteinte cérébrale et en cas d’insuffisance circulatoire, si les centres respiratoires cérébraux sont mal oxygénés. (TDG)