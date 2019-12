Vols annulés à Genève Aéroport à cause de la grève en France

Genève Aéroport avait annoncé mercredi sur son compte Twitter des perturbations «probables» à cause de la grève en France. C'est confirmé. Des vols à destination ou en provenance de la France sont annulés et des retards sont à prévoir.

À 11h jeudi, vingt-cinq vols étaient annulés au départ de Cointrin et vingt-sept arrivées étaient biffées. Des vols à destination ou en provenance de Paris, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Certaines liaisons avec d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre ne sont pas non plus assurées jeudi et vendredi, car elles survolent l'espace aérien français. À Genève, cela concerne les compagnies EasyJet, Air France, Iberia et Bristish Airways.

«Les passagers ont été contactés directement par leurs compagnies aériennes (par SMS ou courrier électronique), qui leur proposent des solutions, indique Madeleine von Holzen, porte-parole de Genève Aéroport. Nous n’avons pas encore d’informations concernant la situation de vendredi, mais à ce stade, nous recommandons vivement aux passagers de s’informer par le biais du site internet ou de l’application mobile de Genève Aéroport.»

Capture d'écran d'annulations au départ de Genève Aéroport jeudi à 10h50.

EasyJet a annoncé mercredi l'annulation de 233 vols intérieurs et moyen-courriers. Air France a indiqué mardi qu'elle allait annuler 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courriers, jeudi 5 décembre. Le long-courrier ne devrait cependant pas être affecté par les perturbations.

Une grève générale a débuté jeudi en France pour forcer le président Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites. Ce mouvement devrait paralyser le pays. Les écoles, les transports ferroviaires et l'aviation sont notamment touchés.