Vol de bagages à l'Aéroport par des employés

Deux employés de la compagnie Dnata ont été interpellés ce lundi après-midi, en possession de biens «indûment acquis», relate «Le Temps» ce vendredi soir. Le quotidien précise que les deux voleurs auraient été arrêtés lors d'un contrôle de sécurité, et non «du fruit d'une enquête». Ils se seraient accaparés – depuis plusieurs années et «à l'insu des caméras» – des objets appartenant aux voyageurs. Les deux collaborateurs auraient reconnu une partie des faits qui leur sont reprochés.

Selon le quotidien – et ce qui pose problème –, l’un des deux prévenus «n’avait pas un casier vierge comme cela est normalement exigé pour les personnes ayant accès aux zones sensibles de l’aéroport». Le Ministère public confirme cette interpellation, les avocats des suspects se refusant pour l'heure à communiquer. À noter encore que l'entreprise n'a pas répondu aux sollicitations du quotidien.

Sécurité non compromise pour l'Aéroport de Genève

Du côté de la communication de l'infrastructure aéroportuaire – à savoir Genève Aéroport –, on «insisterait» sur l'aspect sécuritaire qui n'aurait été jamais compromis. Et de rappeler que «l’accès des personnes sur le tarmac est strictement réglementé. (...) Si les conditions ne sont plus remplies», les accréditations seraient retirées.

La direction de l'aéroport, toujours par la voix de sa porte-parole Madeleine von Holzen, n'a pas commenté cette affaire-ci. Mais promet qu'il est «impossible de faire entrer des objets dangereux dans les zones sécurisées». Et que ces vols ne comprometteraient pas la sécurité de Cointrin.