«Voilà pourquoi nous devons traiter la vigne»

Les rares feuilles qui restent sur les ceps sont toutes brunes et desséchées. Les grappes de raisin sont ratatinées et recouvertes d’une mince pellicule blanche. Ce sont là les ravages du mildiou et de l’oïdium, des maladies causées à la vigne par des champignons. «Ce raisin-là, je ne peux rien en faire, confie Dominique Maigre, viticulteur à Lully. Si je le vinifie, mon vin aura le goût de champignon.»

Vigne témoin

Ce vigneron genevois n’est pas victime de la fatalité. C’est volontairement qu’il a laissé quelques rangs de vigne pousser sans le moindre traitement contre les maladies, qu’il soit biologique ou chimique. Il s’agit d’une «expérience» menée avec l’association faîtière AgriGenève. Le but est de montrer que l’agriculture ne peut pas se passer des produits phytosanitaires sans voir sa production anéantie.

Ces ceps témoins doivent servir à combattre deux initiatives populaires fédérales ayant les pesticides en ligne de mire. L’une, intitulée «Pour une eau potable propre et une alimentation saine», veut priver de subventions les agriculteurs utilisant des pesticides et donnant à leur bétail des antibiotiques à titre prophylactique. La seconde, «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse», veut interdire les produits chimiques dans les cultures. Toutes deux sont rejetées par le Conseil fédéral et par la majorité du Conseil national.

Si la démarche de Dominique Maigre et d’AgriGenève – n’utiliser aucun produit, pas même biologique – peut paraître exagérée, c’est qu’à leurs yeux, les initiants vont trop loin. L’initiative «Pour une eau potable propre» est jugée particulièrement dangereuse. «Son texte vise tous les pesticides, qu’ils soient chimiques ou biologiques, souligne François Erard, directeur d’AgriGenève. C’est pour montrer quelles en seraient les conséquences que nous avons fait cet essai.» D’ailleurs, l’association BioSuisse (dont nous avons vainement tenté de joindre le représentant à Genève) a également émis des doutes sur ce texte, rappelant que l’agriculture biologique a aussi besoin de certains produits pour protéger ses cultures. BioSuisse, qui est partisan de l’initiative contre les pesticides de synthèse, ne soutiendra en revanche pas celle «Pour une eau potable propre». Sauf si une distinction claire y est faite entre produits chimiques et biologiques, et si ces derniers restent autorisés.

«Je traite ma vigne avec une base biologique, mais j’utilise aussi des produits de synthèse. Cela me permet de traiter moins souvent» Dominique Maigre, Viticulteur à Lully

Mais pour Dominique Maigre, même l’initiative qui vise à ne bannir que les pesticides de synthèse est trop restrictive. «Je traite ma vigne avec une base biologique, le cuivre et le soufre, explique le viticulteur, mais à côté de cela, j’utilise aussi des produits de synthèse. Cela me permet de traiter moins souvent car le cuivre et le soufre sont lessivés par la pluie et il faut repasser chaque semaine, ce qui occasionne des coûts supplémentaires.» François Erard ajoute qu’un traitement plus fréquent augmente les émissions de CO2 de l’agriculture: «À chaque fois, on sillonne tout le vignoble avec un tracteur, ce qui génère de la pollution et des émissions de gaz carbonique. La seule alternative à toute forme de traitement, ce sont les nouveaux cépages résistants aux maladies développés par l’Agroscope de Changins, le divico et le divona. Mais ils ne correspondent peut-être pas aux goûts de tous les consommateurs.»

Ne pas imposer le bio

Bien qu’ayant le label bio, Sarah Meylan, viticultrice à Cologny, est elle aussi réservée sur ces deux initiatives. «Si celle baptisée «Pour une eau potable propre» passe, on ne pourra tout simplement plus rien produire en Suisse.» Quant à interdire seulement les produits de synthèse, elle n’en est pas non plus convaincue: «Le bio, il faut y venir par conviction, on ne peut pas forcer les exploitants à s’y mettre. Si on impose de telles contraintes aux agriculteurs suisses, alors il faut aussi interdire complètement l’importation de produits étrangers ayant des exigences moindres. À ce moment-là, je serais favorable à cette initiative. Mais on ne peut pas avoir l’un sans l’autre.»