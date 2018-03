Voici le palmarès des galères du réseau TPG

Qu’est-ce qui fait pécloter les transports publics? La Tribune de Genève a tenté de le savoir en compilant les messages de perturbations que les TPG envoient à leurs usagers (lire ci-contre). L’analyse des alertes diffusées durant un an, de décembre 2016 à décembre 2017, montre que les surcharges de trafic sont, de très loin, le premier souci.

Des lignes sont spécialement exposées, avec un pic pour le bus D reliant Bel-Air à Saint-Julien. D’autres lignes franco-suisses (F, Y) sortent du lot. «Espérons que Genève concrétisera vite sa propre loi qui prévoit des lignes de bus performantes sur les axes transfrontaliers, exhorte Antoine Vielliard, maire de Saint-Julien. La situation est d’autant plus dommageable que la clientèle frontalière est en plein essor, qu’elle paie plus cher et que l’extension du tram 15 a pris un an de retard.» Selon lui, de récents aménagements ont accéléré le D de 20% côté français où d’autres travaux sont prévus, mais les écueils abondent de Perly à Plan-les-Ouates: le bus n’y jouit que rarement d’une voie réservée.

La Direction générale des transports (DGT) obtiendra cet été les résultats d’une étude. «Créer des aménagements en site propre nécessitera dans la traversée de Plan-les-Ouates des choix vis-à-vis des itinéraires cyclables et du parking pour les commerces», avertit Benoît Pavageau, directeur des transports collectifs à la DGT. En ville, le bus 1 apparaît comme très touché alors qu’en campagne, c’est le 33 qui sort du lot. Selon les TPG, tous deux ont souffert de travaux au premier semestre sur la route de Frontenex.

Le calendrier du bouchon

Sans surprise, les bouchons se produisent surtout les jours de semaine, matin et soir. L’heure de pointe du matin apparaît comme plus resserrée que celle du soir, ce que confirment les TPG: «Les départs au travail sont plus groupés, avec un pic des montées dans nos véhicules à 7 h 40, alors que les retours sont plus échelonnés», note Antoine Stroh, responsable du pôle conception de l’offre.

Des variations s’observent au fil de la semaine, avec une accalmie le mercredi, congé scolaire et jour de relâche prisé des employés à temps partiel. Quant à l’embellie du week-end, elle est très prononcée à Genève, ville qui compte bien plus de travailleurs que d’habitants, lesquels sont friands d’évasion en fin de semaine. L’heure de pointe du vendredi soir est ainsi corsée et, selon les TPG, elle débute tôt.

Un tram 12 accidenté

Fait notable, les lignes de tram, qui bénéficient souvent d’espaces réservés, sont bien préservées des embarras de circulation. En revanche, ce transport ferroviaire souffre des accidents, qu’il s’agisse de heurts impliquant des tiers ou affectant ses propres convois. Quand on se meut sur rails, on ne peut pas contourner l’obstacle. De quoi remettre en cause le tram? Ce serait oublier ses atouts en termes de ponctualité et de capacité: un tram transporte autant de monde que deux à trois bus articulés. À noter que lorsqu’on pondère en fonction de la longueur des lignes, celles de conception récente (14, 18) souffrent moins que leurs aînées (12, 15).

Selon les TPG, le mauvais score du tram 12 est en partie dû à la route de Chêne, repérée comme spécialement accidentogène en raison de voitures qui franchissent les rails pour tourner à gauche. L’axe a vu les incidents reculer depuis la pose, en novembre, de petites balises qui sécurisent le site propre du tram.

Ce type de dispositif a aussi été posé pour protéger des voies de bus à la route de Malagnou ou au Petit-Lancy, où la ligne 23 a ainsi pu gagner jusqu’à six minutes en heure de pointe. La DGT a d’autres plans pour améliorer la progression des transports publics. Des voies de bus réservées sont prévues ou étudiées route de Ferney, route de Pré-Bois, rue de Montbrillant et rue de Contamines. Des voies réservées aux transports publics seulement aux heures de pointe pourraient essaimer. On planche aussi sur la rue du Stand et le quai de la Poste, où le tram 14 et le bus D restent trop souvent englués dans le trafic. Directeur de la DGT, David Favre conclut: «On a tout intérêt à améliorer la vitesse des transports publics, puisque les gains permettront d’offrir aux usagers des prestations supplémentaires à coût constant.»

(TDG)