«Vite, une coupe et des géraniums!»

Grand jour que ce lundi 27 avril. L’histoire retiendra que les coiffeurs et les jardineries, les ongleries et les stations de lavage ont repris du service après six semaines de fermeture. Point commun à ces commerces, ils sont les pionniers d’un lent déconfinement qui débute.

Le moment était très attendu. Suspectant une ruée sur les géraniums, le M-Parc de Carouge a ouvert exceptionnellement à 7 h 30, Et, allez savoir pourquoi, cela s’est su puisque le parking s’est rempli à la vitesse de l’éclair. À huit heures, il était aux trois quarts plein.

On fait la queue à l’entrée, on s’asperge les mains, on se pourlèche devant les plants de tomates, on hésite entre pétunias et bégonias puis on se remet dans la queue avant les caisses. Il faut compter une bonne heure et demie pour faire le plein de terreau, mais le jardinage urbain est à ce prix. «Durant les préparatifs de la semaine dernière, des gens nous alpaguaient pour savoir quand nous allions ouvrir, raconte un vendeur. C’était de la folie.» À l’intérieur, pas de bousculade puisque le nombre de clients a été limité à 350, avec possibilité d’aller au-delà. Les caissières ne portent pas le masque mais sont encerclées de plexiglas.

La panoplie du coiffeur

La réouverture des coiffeurs était, elle aussi, très attendue. «Nous sommes complets pour toute la semaine, se réjouit Samy Nasri, associé de deux barber shops à la rue Saint-Joseph à Carouge. Ses employés portent la panoplie du coiffeur de l’époque. Masque, visière en plexiglas et gants en latex. «C’est chaud pour travailler, gémit Kris qui prend la pause. Les gants glissent mal sur le cheveu et mon masque blanc réfléchit sur la visière, ce qui m’oblige à pencher la tête. En plus, suivant comment je respire, de la buée se forme sur la visière. Mais je suis content de travailler à nouveau.» Après chaque client, ciseaux et tondeuses sont désinfectés et seul un siège sur deux est occupé, afin de tenir la distance réglementaire. La rue, elle, se transforme en salle d’attente. Les clients portent le masque, sauf pour la barbe.

De nombreux coiffeurs ont fait fi de leur jour de congé habituel, le lundi, pour reprendre le travail. C’est le cas de Nadine et Michèle de Votre salon messieurs, place du Cirque. «Je ne pouvais pas attendre demain pour rouvrir», dit Nadine, pour qui la fermeture forcée a été «un grand choc». Le cahier de réservation est plein. «On espère qu’il n’y aura pas trop de dégâts», dit-elle, en grimaçant devant la coupe bricolée de son client. «Ah, votre femme a fait des bêtises!»

Système D

Pour séparer les deux places un peu trop proches, Nadine a installé une paroi en plexiglas que le mari de Michèle a construite. Système D. Tout le monde n’a pas ces scrupules. Dans certains barber shops, la règle des deux mètres est mal respectée. Il semble parfois difficile de limiter les places après six semaines de disette. Le virus du travail prend le dessus.

Avec les coiffeurs, les salons de beauté ou de massage ont aussi rouvert. Maria Afonso a fait de même avec son pressing, rue Prévost-Martin. D’autant plus contente de retravailler que la dernière paie d’indépendante a été chiche. «Pour tout le mois, les APG ne m’ont versé que 682 francs… Une misère. Avec tout ce qu’on paie.»

Reprise du trafic

Ce timide retour à la normale a quelque peu réanimé les rues. Il a surtout relancé le trafic motorisé, avec son lot de nuisances: le bruit, la puanteur du diesel et le stress contagieux des impatients. Le confinement avait aussi du bon.