Virtuellement vôtre à la Cité des métiers

Comme une course d’école géante se dirigeant d’un pas rapide vers l’entrée principale de la Halle 6. Il n’est pas encore 8 h 30, ce mercredi sous la pluie, et les premiers bus TPG déversent leurs classes entières à l’arrêt Palexpo. La Cité des métiers fait le plein. Les 30 000 élèves annoncés forment la base du visitorat matinal. On attend 80 000 personnes jusqu’à dimanche. Succès programmé et par avance mérité.

Cette Cité des métiers en jette. Sa muséographie incitative capte l’attention des plus indisciplinés. Mardi, c’était sport, des préados de 11 ans, en dernière année de l’école primaire. Pour eux, les lieux investis au pas de course ressemblaient à un grand parc d’attractions. Dans le village des hautes écoles spécialisées, il fallait redoubler d’astuce pour retenir l’attention des plus jeunes et éviter l’effet zapping de ce salon à animations multiples. Un responsable de stand admet que cet âge-là est un peu questionnant, manière de dire que les vocations, même précoces, ne naissent pas forcément à la sortie de l’enfance. Mercredi, les élèves du Cycle qui envahissent les allées sont mieux dans leur âge: l’interactivité fonctionne sur une vraie curiosité. Elle est sollicitée de mille façons, savantes ou virtuelles, artisanales ou carrément athlétiques. Tu rêves de travailler pour une grande régie, type SIG? Grimpe au poteau avec un harnais, accompagné d’un électricien de réseau aimant le plein air. Tout là-haut, les lignes aériennes que l’on atteint au moyen de fers aux pieds plantés dans le bois, des «grimpettes» dans le jargon des pros de la verticalité. Pour moderniser la démonstration classique, on a posé un selfie au sommet du mât, histoire d’immortaliser l’ascension.

La virtualité sur écran retient davantage l’attention. On ne démontre plus, on simule. Des robots font le travail à notre place et nous projettent dans un avenir proche, à la pointe des technologies innovantes. La médecine a les siens et les chirurgiens en herbe, casqués comme des cosmonautes, se pressent au bloc opératoire, après avoir testé, deux stands plus loin, le «simulateur de vieillissement», une sensibilisation ludique destinée à vivre, par anticipation, les effets de l’âge. «C’est trop bien, je comprends mieux maintenant pourquoi ma grand-mère marche avec des bâtons», lâche Émilie, en courant rejoindre ses copines.

La Ville de Genève décline ses filières d’apprentissage sur des panneaux recyclés – joli geste écologique – qui conduisent aux métiers de l’urgence: le caisson de l’ambulance ne cache rien, il suscite mille questions; les vocations, ici, semblent bien réelles. Juste à côté, la police a sorti du lourd. Son stand rappelle, dans sa superficie imposante, le déstockage militaire du Salon des arts ménagers.

L’art est à l’interpellation. On lâche le chien sur un plastron carapaçonné. Le vilain, c’est lui. Mais le plus commenté est un véhicule d’intervention inédit, une voiture de sport customisée aux couleurs des forces de l’ordre, «le premier véhicule de police de ce genre en Suisse», précise le communiqué officiel (lire ci-contre). «Il est stylé», lance Taisia, 14 ans. «C’est Porsche qui sponsorise les flics?» demande son camarade Marco. Son voisin s’exclame, en regardant la démo spectacle très suivie: «Regarde leur gun, gros, y craint!» Pour sûr, mec, ça craint. (TDG)