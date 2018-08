Violences de rue en hausse? Policiers et urgentistes divisés

Depuis quelques jours, Genève est K.-O. debout. Les deux agressions qui se sont produites de nuit et en pleine rue à quatre jours d’intervalle ont de quoi renforcer le sentiment d’insécurité. Mais est-ce justifié? L’augmentation de la violence dans l’espace public est-elle avérée ou a-t-on assisté à deux cas isolés? Divisés sur cette question, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la police livrent des clés de lecture différentes.

Rappel des faits

Mercredi, à la sortie d’une discothèque de la Vieille-Ville, cinq femmes ont été tabassées et frappées à terre par une bande d’agresseurs. Deux d’entre elles sont toujours dans un état grave. Et dimanche aux Eaux-Vives, peu après 3 heures du matin, un agent de la Brigade anticriminalité (BAC) a reçu un sévère coup de poing au visage alors qu’il venait d’arriver sur le lieu d’une bagarre opposant deux groupes. En chutant, sa tête a frappé le trottoir et il a eu le crâne fracturé. «Il est néanmoins sorti du secteur des soins intensifs, indique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Il a besoin de repos et doit encore passer des examens, mais les médecins sont confiants.»

La police voit une hausse

Pour la police, il apparaît clair que la violence de rue, que ce soit en nombre de cas ou en termes de gravité, est en hausse à Genève. Contactée, sa direction a répondu par mail à nos interrogations. «Le personnel de terrain rapporte une augmentation de la violence, plus particulièrement une augmentation du niveau général d’agressivité (verbale et physique) entre les personnes, et ce parfois pour des motifs futiles, assure-t-elle. La violence contre les fonctionnaires n’est toutefois pas un phénomène nouveau et figure parmi les axes de la politique criminelle commune entre le Conseil d’État et le procureur général.»

Des chiffres illustrent ces propos. Si les cas de violence ou menace contre les fonctionnaires, toutes catégories confondues, ont presque doublé depuis 2011 (+84,4%, dont près de la moitié contre des fonctionnaires de police, cantonale ou municipale), il faut aussi prendre en compte, selon nos sources, que depuis 2015 environ, les policiers sont systématiquement invités à déposer une plainte lorsqu’ils subissent des violences, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Interventions et effectifs

Sur le terrain, ce n’est pas une surprise, les interventions de nuit sont potentiellement plus risquées. «L’agressivité et la violence sont exacerbées par l’addition de facteurs comme la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants et l’effet de groupe notamment», nous indique-t-on.

Face à ce phénomène, le mode d’intervention a-t-il évolué? Un policier de terrain nous confiait, par exemple, qu’au début des années 2000 encore, la matraque et les poings constituaient l’essentiel de l’équipement, sans oublier l’arme de service dans les cas les plus critiques. Et évidemment la parole, qui peut s’avérer bien utile pour désamorcer les conflits. Sur ce sujet, la direction se contente de relever que la police s’adapte, tant en termes d’équipements (sans entrer dans les détails) que d’effectifs et de formation. On n’en saura pas davantage.

Dans notre édition de lundi néanmoins, les syndicats de police assuraient que «jamais l’effectif policier quotidien de nuit (…) n’a été aussi famélique et peu expérimenté».

L’Hôpital constate une baisse

La violence dans l’espace public augmente donc? Sans minimiser les faits survenus la semaine passée, ce n’est pas l’avis du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG): «Nous ne constatons pas de recrudescence de la violence. Nous observons au contraire, pour 2017 et jusqu’à maintenant pour 2018, une diminution des prises en charge pour plaies consécutives à l’utilisation d’arme blanche ou d’arme à feu», relève le Dr Laurent Suppan, médecin responsable de la Brigade sanitaire cantonale.

Les HUG ne communiquent pas de chiffres, réservés à l’interne, mais le médecin, en place depuis plusieurs années aux Urgences, est formel. «Les années 2013 et 2016 avaient été beaucoup plus compliquées», ajoute-t-il.

Des victimes auraient-elles pu se diriger vers d’autres services d’urgences (cliniques, permanences)? «Non, d’habitude, c’est le 144 qui est appelé pour des blessures graves», relève le service de presse des HUG.

Durcissement des sanctions

Reste que la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), consternée par l’agression dont a été victime l’agent de la BAC, rappelle dans un communiqué envoyé lundi qu’elle constate «une très inquiétante hausse de la violence gratuite», faisant référence notamment aux cinq femmes passées à tabac à Genève.

Concernant les violences contre les représentants des forces de l’ordre, elle ajoute qu’elle a alerté les autorités politiques depuis 2009, que deux initiatives parlementaires demandant un durcissement des peines à l’encontre des agresseurs ont été déposées en 2016 et que la Commission des affaires juridiques du National a voté en février 2018 (par 20 voix contre 5) le durcissement de la loi, «mais c’est apparemment à nouveau le silence dans ce dossier». (TDG)