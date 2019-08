Violences conjugales: «Nous recevons une demande tous les deux jours»

Les toits pour victimes de violences domestiques sont trop rares à Genève. C’est ce que pointe du doigt un rapport rendu public récemment par le Conseil d’État. Le foyer Arabelle, situé au sommet d’une tour onésienne, fait partie de ces institutions saturées. Son directeur, Marc-Antoine La Torre, est à la recherche de nouveaux espaces mais appelle aussi à un changement des mentalités.

Marc-Antoine La Torre, les victimes de violences domestiques manquent de toits à Genève. Le foyer Arabelle est-il aussi bondé?

Nous recevons une demande tous les deux jours. C’est énorme. Et chez nous, le tournus n’est pas important puisque nos pensionnaires restent neuf mois en moyenne. Nous avons également une liste d’attente. Mais elle est compliquée à gérer étant donné l’urgence de certaines situations. Nous accueillons entre 36 et 40 personnes par an alors que la demande est trois fois plus importante.

Que faire pour remédier à la situation?

De nouvelles places sont nécessaires. Mais il faut d’abord améliorer les conditions d’accueil actuelles de notre foyer. Nous sommes au bout de nos capacités. Il n’y a plus un seul espace à disposition. Nos caves sont pleines, nous n’avons qu’une salle pour nos colloques, les visites et les médiations. Je ne pourrais pas accueillir de nouveaux collaborateurs. Je stocke même du matériel dans mon bureau! Les femmes, elles, se partagent une salle de bains à trois. Elles dorment parfois avec plusieurs enfants dans la même chambre. Nous aimerions des espaces plus grands. Cette façon de vivre en communauté est obsolète.

Pourquoi ce changement de cap?

Certaines femmes, notamment celles qui sont autonomes, n’ont pas envie de se retrouver constamment entourées et dans des conditions de vie communautaire. Elles ont aussi besoin d’être seules pour réfléchir, se poser. Dans cette même optique, nous avons assoupli les règles de vie du foyer, qui auparavant étaient presque carcérales. Nous travaillons aussi à faire une place aux auteurs de violence, par des rencontres dans le respect de chacun. Ils font, selon moi, partie de la solution dans l’optique d’éradiquer les violences domestiques. Notre rôle n’est pas que palliatif, il est surtout éducatif: 90% des femmes que nous accueillons sont capables de retrouver un emploi. Il est important de les aider à déculpabiliser, à construire un projet, avec leurs enfants quand elles en ont.

Mais le foyer a-t-il la place pour les prendre en charge?

Oui, car il est primordial de les accompagner, ce que nous faisons grâce à notre crèche. Certains enfants sont tellement marqués par ce qu’ils ont vécu qu’ils développent des problèmes de comportement et d’apprentissage, même s’ils évoluent parfois très vite à leur arrivée. Il s’agit surtout pour nous de casser la chaîne de la violence, qui a tendance à se répéter au fil des générations. Nous avons déjà accueilli les filles de femmes qui avaient déjà séjourné chez nous, subissant à leurs tours des violences de leur conjoint.

Comment expliquer cet engorgement?

Le système actuel n’est pas mauvais. La prise en charge des cas les moins lourds en ambulatoire a déjà permis un certain désengorgement des foyers. Mais avec une conséquence: nous nous retrouvons avec les cas les plus complexes, parfois à la limite d’une prise en charge psychiatrique. Des femmes qui peinent à trouver leur place dans la société. Par ailleurs, les personnes hébergées qui ont été logées à l’hôtel suite à un manque de place, sans accompagnement éducatif, parfois avec leurs enfants, voient souvent leur situation se dégrader. Quand elles arrivent chez nous, elles connaissent fréquemment des problèmes financiers, de sociabilisation ou encore de dépendance.

Les dommages psychologiques sont parfois tellement importants qu’elles n’arrivent même plus à franchir le palier de leur domicile - Marc-Antoine La Torre

Alors, comment allez-vous repousser les murs pour accueillir tout le monde?

Nous cherchons de nouveaux locaux, idéalement sur la commune d’Onex, où Arabelle est installé depuis plus de cinquante ans. En effet, Arabelle dispose d’une crèche, et 50% des enfants hébergés vivent dans la commune. Si rien n’est trouvé, nous procéderons à des travaux. Notre projet pourrait être viable dans cinq ans. Dans l’intervalle, nous allons mettre en place plusieurs nouveautés. Un projet d’accompagnement sur trois mois pour les femmes qui quittent notre foyer, afin de les aider dans leur nouvel environnement ainsi que l’ouverture de logements relais provisoires. Nous en avons déjà ouvert deux en 2019 et devrions en ouvrir deux autres avant la fin de cette année.

Que dites-vous à ceux qui considèrent que ce serait aux auteurs de violences de quitter le domicile, et non à leur victime?

Il faut savoir que certaines femmes ne veulent simplement plus retourner au domicile où elles ont vécu des violences. Les dommages psychologiques sont parfois tellement importants qu’elles n’arrivent même plus à franchir le palier. Sans compter le regard du voisinage et de la famille, qu’elles n’ont peut-être plus envie de subir.