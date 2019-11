Violences à Perly: plus de 250 personnes assistent à la séance publique

L'inquiétude était palpable mercredi soir dans la salle polyvalente de l Ecole de Perly. Plus de 250 personnes ont assisté à la séance publique organisée par la mairie avec la police à la suite des violences survenues dans la commune ces derniers mois. De nombreuses personnes âgées, mais également des jeunes qui se tenaient debout au fond de la salle. L'objectif de la soirée était de répondre aux questions et de rassurer la population. Les trois magistraux communaux, quatre policiers et deux agents municipaux étaient présents.

Après une rapide présentation des missions de la police municipale et l'échange de quelques conseils de prévention, le major Luc Broch, de la police de proximité, a souligné que les faits étaient pris «au sérieux» par les forces de l'ordre. Il a rappelé qu'il n'y avait pas de lien entre les arrachages de sacs et les rixes entre les jeunes, puis relevé que «dans les deux cas, un certain nombre d'auteurs ont pu être identifiés.»

Au cours de la séance qui a duré deux heures, une large place a été laissée aux questions. Les habitants en avaient un certain nombre. Tant sur les objets d'autodéfense qu'ils avaient droit de porter que sur la pertinence de mettre en place un système de vidéosurveillance, de créer une milice locale ou de placarder les images des agresseurs dans la commune.

Dans un exercice périlleux, le major Luc Broch a tenté de calmer les esprits. «Vous avez le droit de vous munir d'un spray au poivre si cela vous rassure, mais ce n'est pas la panacée, a-t-il prévenu. Le risque est que le temps que vous le sortiez, le délit soit déjà commis.» Concernant les milices, le major a vivement déconseillé aux habitants de «tenter de résoudre des faits pour lesquels ils n'ont aucune prérogative. Vous risquez surtout de vous blesser ou de commettre une infraction». Quant aux images placardées, le major s'est montré formel: «Nous ne sommes pas dans un Western.» Quid de la vidéosurveillance? Le maire Steve Delaude n'exclut pas d'envisager un tel système «s'il s'avère nécessaire.»

La séance aura-t-elle permis de rasséréner les habitants? Les avis divergeaient au terme de la soirée. «C'était un bel exercice de langue de bois», résume un Perlysien. Nicole Bouvier, 86 ans, se montre plus positive: «Il faut reconnaître que la mairie et la police font tout ce qu'ils peuvent...» Josette, retraitée également, a trouvé les échanges «intéressants». Sabine Lascala regrette pour sa part qu'«aucun plan d'action» n'ait été proposé. Quant à Nadia Rank, elle se dit reconnaissante «d'avoir pu parler librement» et que la police ait écouté les habitants pendant près de deux heures.

