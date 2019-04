Vingt ans de prison pour l'assassin d'une retraitée à Onex

Sa thèse de l'accident n'a pas convaincu. Loin de là. Mercredi, l'homme accusé de l'assassinat d'une retraitée à Onex s'est vu infliger une peine de prison de 20 ans. Il évite la perpétuité, requise par le procureur Endri Gega.

En revanche, la peine est assortie d'une mesure d'internement, comme le demandait le Parquet. Cela signifie que le condamné ne sera pas libéré avant que des médecins lèvent son pronostic de dangerosité. Or, ce dernier est pour l'heure largement défavorable puisque les experts psychiatres convoqués à la barre ont évalué un taux de récidive extrêmement important, de l'ordre de 50%.

L'affaire jugée par le Tribunal criminel est à plusieurs égards exceptionnelle. De par le personnage accusé du meurtre: quinquagénaire d'origine portugaise, arrivé en Suisse à l'adolescence, l'homme nourrit une fascination maladive pour l'argent. Voleur multirécidiviste, il cachait des liasses dans les moindres recoins de ses habitations, à Onex et au Portugal. Pour illustration, il a volé les rideaux d'une voisine nonagénaire et dissimulait des billets de banque dans des poulets congelés.

Plus grave, cet employé de la voirie d'une commune genevoise a manipulé l'une de ses voisines, une femme retraitée de 73 ans. Elle s'appelait Nicole, avait peu de famille - un frère en Australie et une sœur à Paris, tous deux parties plaignantes - et quelques économies. Le 5 février 2015, la dame a retiré 40 000 Euros à la banque, soit la quasi totalité de ses économies. Puis, elle a téléphoné à son voisin avec lequel une relation de confiance s'était installée. Nicole est morte quelques heures plus tard. L'argent? Une somme plus ou moins équivalente a été retrouvée dissimulée dans le pied métallique d'une échelle chez la sœur du prévenu, au Portugal.

Les enquêteurs ont rapidement remonté la piste du voisin. Mais ses aveux sur la manière dont il a tué sa victime (étranglement) et le lieu où le corps a été abandonné et calciné (une route départementale française à 50 kilomètres de Genève) ont été obtenus trois ans plus tard grâce à un agent infiltré dans sa cellule.

Acculé par une multitude de preuves matérielles, l'accusé aux cheveux longs et à la mâchoire carrée a revu sa stratégie lors de son procès. Il a cessé de nier, mais admettait "un accident". C'est un geste d'humeur lors d'une dispute verbale qui aurait fait chuter mortellement Nicole contre un pied du lit de son appartement, prétendait-il.

Tout au long du procès, la méthode d'investigation secrète, à savoir l'utilisation d'un agent infiltré, a été contestée par la défense. Sans succès.

Les avocats ont dix jours pour faire appel.