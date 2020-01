«Vingt ans après» ou comment la Seymaz a été ressucitée

Le terme de renaturation a été utilisé pour la première fois à Genève il y a vingt ans. L’humanité, comme on dit, ne se posant jamais que des problèmes qu’elle est capable de résoudre, c’est au moment où le sort de la Seymaz revenait sur le tapis que le terme est apparu dans les documents officiels.

Richement illustré de plans et de photos, un livre de 300 pages intitulé «Entre terre et eau: renaturation de la Haute-Seymaz» revient, vingt ans après, sur la saga de l’aménagement de cette rivière, qui lui a permis de sortir du canal qui la corsetait depuis les années 20 et de s’étaler à nouveau, retrouvant en partie la forme de marais qui fut la sienne jusqu’aux assèchements successifs exécutés au début du XXe siècle.

Cette opération a en effet servi de matrice aux interventions sur la plupart des autres cours d’eau du canton et se pose en modèle: «Si ce livre se destine à un large public, explique Alexandre Wisard, responsable du projet de renaturation, il cible bien les collectivités publiques (communes, cantons) en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Autriche, pour leur proposer ce retour d’expérience. Et montrer combien il faut de persévérance, d’écoute et de simplicité pour réussir ces projets.» C’est pourquoi chaque chapitre est suivi d’un résumé en allemand.

La nature, c'est quoi?

Au fil des contributions, d’intéressantes problématiques se dégagent. Parce que faire revenir un site à son état naturel n’est pas une feuille de route détaillée!

Pour les naturalistes par exemple, il faut d’abord déterminer quelle biodiversité restaurer, pour les architectes et ingénieurs, il s’agit d’organiser le retour du marais sur un sol drainé depuis des décennies, pour les agriculteurs de déterminer l’avenir de leur exploitation sur des terres devenues en partie inondables.

L’essentiel a été sans doute de ne pas considérer la renaturation comme la correction d’une erreur, d’une «faute du passé», mais comme une évolution répondant à des injonctions contradictoires à concilier: mieux réguler les crues de la Seymaz en amont, accroître la biodiversité, répondre à la demande publique de lieux de ressourcement, faire évoluer l’agriculture. Cette prise de conscience a provoqué la constitution d’un projet, brisant les habituels fonctionnements en silo de l’État. Elle a été payée au prix d’innombrables réunions, bien souvent bénévoles, pour les acteurs concernés.

Le tout aboutit à la Seymaz paradoxale que nous connaissons aujourd’hui: un marais «naturel», mais régulé par une vanne, un lieu où la biodiversité progresse, mais utilisé par les promeneurs, un secteur entouré d’exploitations où l’enjeu est «de produire moins avec plus de personnes et d’emplois», comme le soulignent les jeunes agriculteurs travaillant sur place.

Les défis à venir

Pour comprendre comment Genève a réussi la quadrature du cercle, mis tout le monde d’accord, après sept ans d’âpres discussions tout de même, et réalisé ce chantier à moindre prix, ce livre, préfacé par le conseiller d’État Antonio Hodgers, vaut le déplacement. La méthode de travail pratiquée alors, marquée par la «proximité, simplicité, économie de moyens, revalorisation et réversibilité» pourrait sans doute être souvent répliquée ailleurs.

L’avenir du périmètre reste à écrire, car les défis sont nombreux: le premier étant le succès des lieux, accompagné de son cortège de voitures à diminuer. Le deuxième porte sur le futur de la nouvelle agriculture et des exploitations entourant les lieux. Le troisième sur sa résistance aux pressions du développement. Son avenir biologique est aussi à suivre: si les végétaux et oiseaux nombreux donnent l’impression que tout va bien, les sols restent marqués par une exploitation intensive; la biodiversité auparavant médiocre est devenue moyenne.

«Entre Terre et Eau», collectif d’auteurs, éditions In Folio. Avec le soutien de l’État de Genève