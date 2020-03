Ville: le PLR et le PDC à couteaux tirés

Chacun pour soi et que le meilleur gagne. Faisant fi de l’Entente historique qui liait leurs partis en Ville de Genève, le PLR Simon Brandt et la PDC Marie? Barbey-Chappuis n’ont pas conclu d’alliance en vue du second tour de l’élection au Conseil administratif, le 5 avril. Ils s’affronteront donc en bonne et due forme pour le cinquième siège de l’Exécutif.

Rendues compliquées par les mesures de confinement, les tractations n’en ont pas moins été intenses ces dernières vingt-quatre heures. Arrivé cinquième du premier tour derrière l’intouchable quatuor rose-vert, Simon Brandt a d’emblée appelé à former une «grande alliance à droite». Elle aurait inclus le PDC, les Vert’libéraux mais aussi l’UDC et le MCG.

«Postures politiciennes»

Mais le PDC a dit «niet», comme lors de tous les précédents scrutins. Exclu d’aller au-delà du PLR. «Avec le PLR, nous partageons un socle de valeurs communes, qui ne sont pas celles du MCG et de l’UDC», fait valoir Marie Barbey-Chappuis, défendant une «Genève ouverte et riche de sa diversité». Et d’ajouter: «Je n’ai jamais été partisane des postures politiciennes de l’entre-deux-tours. Pour une alliance, il faut des valeurs et un programme commun. Sinon, c’est de l’opportunisme. Et les partis perdent en crédibilité et en lisibilité.»

Fustigeant la «position dogmatique» du PDC, le PLR a décidé de faire cavalier seul. «L’Entente, ce qui la tue, c’est d’être devenue une machine à perdre. Seul un large rassemblement à droite pour entrer dans la logique de bloc que nous impose la gauche peut nous permettre de placer plus d’un élu au Conseil administratif», martèle le président du PLR Ville, Vincent Latapie, qui se désole de voir le PS et les Verts «revendiquer 80% des sièges au Conseil administratif, alors qu’ils ne pèsent que 40% de l’électorat».

Mais à entendre Marie Barbey-Chappuis, Simon Brandt n’a jamais voulu de cette alliance. «Preuve en est sa nouvelle affiche de campagne, où il figure seul et qui était déjà sur les bus ce lundi. S’il n’ose pas franchir complètement le Rubicon, son intention est parfaitement claire. Il délaisse le centre droit pour rejoindre la droite dure.»

«Seul, mais ensemble»

Car Simon Brandt devrait bénéficier d’un soutien officieux du MCG et de l’UDC. S’ils ne sont pas allés jusqu’à figurer côte à côte sur le bulletin de vote, les trois partis de droite ont opéré un sérieux rapprochement.

Dans un communiqué publié mardi, l’UDC – qui maintient la candidature de Christo Ivanov mais retire celle de Pascal Altenbach – se félicite même de l’«accord électoral» conclu avec le PLR et le MCG. «On discutera dans les jours qui viennent pour savoir quelle forme cela prendra», glisse Vincent Latapie. «Il part seul, mais on est ensemble», tente de résumer le MCG Daniel Sormanni, qui sera lui aussi au rendez-vous du second tour, tout comme Luc Barthassat.

Encore treize en lice

Ces appels à se soutenir les uns les autres permettront-ils à Simon Brandt de l’emporter sur Marie Barbey-Chappuis? Ou, à l’inverse, auront-ils un effet mobilisateur chez la gauche, l’amenant à faire passer des consignes de vote auprès de ses électeurs afin qu’ils réservent la dernière croix sur leur bulletin à la candidate du PDC, jugée plus «compatible»? C’est tout l’enjeu de cette élection. Dimanche, Simon Brandt n’a devancé sa concurrente que de 500 voix, alors que son parti pèse le double au Conseil municipal (16% contre 7,8%).

Pour le second tour, Marie Barbey-Chappuis pourra compter sur les suffrages obtenus par sa colistière Alia Chaker Mangeat, qui a tout de suite appelé à voter pour elle. Mais pas sur ceux des Vert’libéraux. Lesquels, s’ils ont retiré la candidature de Susanne Amsler, laissent une liberté de vote à leurs électeurs, en dépit des appels du pied du PDC.

Comme l’indépendante Sanja Duvnjak repart elle aussi pour un tour, ils seront encore treize (sur seize au départ) à concourir le 5 avril. Deux partis ont toutefois demandé de reporter cette élection en raison du coronavirus. Le MCG et Ensemble à Gauche estiment que l’interdiction de pouvoir faire campagne dans la rue «favoriserait les partis qui disposent de grands moyens financiers pour communiquer au travers des réseaux sociaux». Un recours pourrait être déposé.