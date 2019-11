Vidéo: installation de panneaux solaires sur le Stade de Genève

Depuis la mi-septembre, les Services industriels de Genève (SIG) installent une centrale solaires sur le toit du Stade de Genève. Près de 3100 panneaux sont en train d'être posés sur les pans est, ouest, nord et sud de la toiture, représentant une surface totale de 5000 m2. Le drone de la Tribune de Genève est allé survoler le stade pour voir d'en haut ce chantier, confié à deux entreprises genevoises, qui devrait s'achever vers la fin du mois de novembre.

En taille, cette centrale photovoltaïque sera la troisième du canton après celle de Palexpo et une autre appartenant à des privés. Elle produira 1,1 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de 367 ménages. Les 30% de ce courant couvriront le tiers des besoins du stade. Le reste est vendu à la population sous forme de parts. Pour la somme de 330 francs, chacun peut ainsi devenir «propriétaire» d’un mètre carré de panneaux solaires sur une durée de vingt années. En échange, l’acquéreur bénéficie de 100 kilowattheures (kWh) d’électricité par an. De quoi faire tourner son lave-linge cent fois par an à 60 degrés ou recharger la batterie de son vélo électrique toute l’année. La quantité d’électricité correspondante est déduite de la consommation facturée au client. Sur les 5400 parts mises en vente depuis avril, il n'en reste plus que 470 de disponibles (souscription sur www.sig-monm2solaire.ch).

Le but est de permettre à ceux qui n’ont pas la possibilité de mettre des panneaux solaires sur leur toit, notamment les locataires, d’avoir aussi accès à cette technologie et de contribuer à la transition énergétique. Les SIG misent entre autres sur ces opérations participatives pour atteindre leur objectif de tripler la production d’énergie photovoltaïque à Genève d’ici à 2025 et couvrir ainsi 5% des besoins du canton.