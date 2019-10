Vidéo: candidats aux États, Béatrice Hirsch et Carlo Sommaruga s'affrontent

La démocrate-chrétienne Béatrice Hirsch et le socialiste Carlo Sommaruga font partie des deux tandems qui briguent les deux sièges genevois du Conseil des États. La première fait la course avec le PLR Hugues Hiltpold, le second est en lice avec la Verte Lisa Mazzone.

Avant le second tour, qui se déroulera le 10 novembre, la «Tribune de Genève» a convié cinq des candidats à participer à deux débats. Dans le premier, la PDC et le socialiste parlent de leur vision de nos relations avec l’Union européenne et confrontent leurs remèdes pour soigner la loi sur l’assurance maladie. Mais commençons par les retraites.

Le PS refuse aujourd’hui de faire passer la retraite des femmes à 65 ans. Alors pourquoi l’avoir accepté pour Prévoyance 2020?

Carlo Sommaruga (CS): Nous avons une position très claire avec Lisa Mazzone: il est exclu d’élever l’âge de la retraite des femmes tant qu’il n’y aura pas d’égalité salariale. C’est certes le conseiller fédéral socialiste Alain Berset qui l’a proposé. Il y est contraint par les motions adoptées et la majorité actuelle au Conseil fédéral.

Béatrice Hirsch (BH) : Tout de même, il n’est pas besoin d’être un as en mathématiques pour comprendre qu’il y a un problème avec le financement de l’AVS: nous avons gagné dix ans d’espérance de vie et nous cotisons moins longtemps. Ce n’est pas de gaieté de cœur, mais je pense, à l’inverse de M. Sommaruga, que relever l’âge de la retraite nous donnerait un levier pour atteindre l’égalité salariale. On n’a pas l’argent pour continuer comme cela.

CS : Trouver de l’argent et où, c’est un choix politique. On a des solutions, par exemple l’utilisation des excédents milliardaires des comptes annuels, les bénéfices de la BNS ou taxation plus forte des hauts salaires.

Le deuxième pilier péclote aussi. Que faire?

CS : Une réforme s’impose. Elle doit viser trois choses. Premièrement, prendre en compte les salaires dès le premier franc. Deuxièmement, réduire le taux de cotisation pour les plus de 50 ans. Enfin, le deuxième pilier doit intégrer une part de redistribution.

BH : Je suis d’accord avec les deux premières propositions. Pour la troisième, cela ne correspond pas à la vocation de ce pilier, qui avait été imaginé à la base pour assurer le même niveau de vie qu’avant la retraite. C’est donc un modèle d’épargne où chacun peut conserver ce qu’il a cotisé. Si l’on souhaite un modèle similaire à celui de l’AVS, alors il faut avoir le courage de fusionner les deux piliers. Mais pour moi, c’est non.

CS : Les partenaires sociaux ont élaboré un projet de consensus. Le modèle qui se dessine, c’est qu’une petite partie des prestations soit redistribuée à tous.

Passons à la si critiquée loi sur l’assurance maladie (LAMal). Est-elle encore réformable?

BH : Le système est à revoir entièrement. Rien ne fonctionne: il n’y a pas de vraie concurrence entre les caisses, elle est illusoire parce qu’il y a une obligation de s’assurer; le système n’encourage personne à faire des économies et on n’a pas de transparence des coûts. On est arrivé au bout de ce que la LAMal pouvait apporter. CS : Il est vrai que les foyers genevois sont à bout, entre les loyers élevés et le coût des primes. C’est pour cela que nous défendons, avec Lisa Mazzone, le principe du plafonnement des primes à 10% du revenu des ménages. Mais il faut d’autres mesures. D’une part, la transparence des caisses. D’autre part, comme il est établi que dans le domaine de la santé, l’offre crée la demande, plus vous avez de médecins et d’infrastructures médicales, plus les coûts augmentent. C’est pour cela qu’il faut limiter l’offre, notamment le nombre de cabinets médicaux. À Berne, le débat porte aussi sur la manière de financer les soins médicaux ambulatoires et hospitaliers selon un même mécanisme (75% pour les caisses maladie et 25% pour les cantons). Le problème, c’est que la majorité actuelle, contre l’avis des cantons, y a inclus le financement des infrastructures privées non indispensables.

BH : Honnêtement, en tant qu’infirmière, je trouve horrible qu’on parte du principe que l’offre crée forcément la demande dans le domaine médical. Personne ne va par plaisir chez le médecin. Nous avons un système de soins performant, et tout le monde y tient. L’État pourrait en revanche avoir un rôle plus régulateur sur l’équilibre entre le nombre de spécialistes et de généralistes. Quant à l’apparition de nouvelles cliniques, je ne vois pas très bien pourquoi le privé ferait moins bien que le public.

Pour les candidats, un accord avec l’Union européenne s’imposera

En 2020, le thème européen reviendra sur la table avec notre Brexit à nous: l’initiative de limitation lancée par l’UDC. Comment l’accueillez-vous?

Béatrice Hirsch (BH) : En la refusant. Les accords bilatéraux sont importants pour la Suisse, qui a longuement négocié pour les obtenir. Ils sont cruciaux pour Genève, qui n’aurait pas assez de bras pour ses emplois. Cet apport permet à ce canton d’être contributeur à la péréquation intercantonale.

Carlo Sommaruga (CS) : Les échanges avec l’Union représentent un milliard de francs par jour pour la Suisse et Genève exporte aussi massivement. Il est indispensable d’avoir une relation stable avec notre partenaire. L’initiative UDC est dommageable pour l’avenir de ce pays. Elle doit être refusée.

En 2014, la majorité acceptait l’initiative sur l’immigration de masse. Cinq ans plus tard, il en reste un devoir fait aux entreprises d’annoncer des places vacantes. Est-ce que vous n’êtes pas responsables de ce match retour?

CS : L’UDC a gagné de peu en 2014, car ses adversaires étaient désunis. Croyez-moi, les leçons ont été tirées. Nous présenterons un front uni. Il faut savoir qu’en cas de victoire, l’UDC a déjà annoncé vouloir attaquer les mesures d’accompagnement qui permettent les contrôles sur les chantiers et l’extension facilitée des conventions collectives. L’adoption de l’initiative a abouti à l’adoption d’un article constitutionnel. Sa mise en œuvre législative n’a pas été contestée par référendum.

BH : Avec son initiative, l’UDC montre son vrai visage et dit clairement qu’elle s’attaque aux bilatérales. Un succès serait délétère pour l’économie genevoise. À Berne, il n’y a pas de majorité pour ratifier l’accord avec l’UE, mais on sait que les bilatérales sont en bout de course. Que voulez-vous au fond?

BH : Il faut trouver une solution pour stabiliser nos rapports avec notre voisin et cela passe par un accord-cadre. Mais auparavant, il faudra mesurer l’ampleur du rejet de l’initiative UDC, cela donnera une idée du rythme à adopter. Des solutions pour les mesures d’accompagnement peuvent être trouvées. Le groupe Foraus en a présenté quelques-unes. Genève en a également.

CS : Il faut un accord, mais qui clarifie le sort des mesures d’accompagnement. Il n’est pas possible de présenter au peuple un affaiblissement de la protection des salaires, et une menace sur les aides d’État. La solution passe par un accord entre partenaires sociaux sur des mesures d’accompagnement eurocompatibles.

BH : Attention quand même à ne pas tout perdre en attendant trop longtemps. Selon les syndicats, l’UE mettrait sous pression la protection des salaires. Mais qu’est-ce qui empêcherait de fixer un salaire minimum dans la loi?

CS : Rien. C’est intéressant car eurocompatible. À Genève, un salaire minimum de 4000 francs permettrait de protéger les bas salaires et d’assurer un budget minimum aux ménages.

BH : Je ne crois pas aux salaires minimaux imposés par l’État, mais aux accords par branche. Il existe certains secteurs où des salaires minimaux de 4000 francs mettraient en péril la santé financière d’une petite entreprise; et pour moi, cela est parfaitement contre-productif.

Marc Bretton