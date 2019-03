Vidéo: Quarante et un nouveaux policiers prêtent serment

La cinquième volée genevoise de l'Académie de police de Savatan a prêté serment ce mercredi matin devant les autorités du canton et l'état-major de la police genevoise. Les quarante aspirants et un nouveau policier ont tout d'abord défilé dans les rues-basses, accompagnés de la fanfare de la police cantonale et de leurs proches. Ils ont ensuite rejoint les officiels sur le perron de l'Hôtel-de-Vielle pour se rendre ensuite sur la cour Saint-Pierre où s'est déroulée la cérémonie de prestation de serment.

Sur les quarante nouveaux agents fraîchement assermentés, douze sont des femmes. Dès la fin du mois d'avril, vingt-huit d'entre eux iront renforcer les rangs de la police de proximité, quatre intégreront la police routière et neuf rejoindront police-secours. (TDG)