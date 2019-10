Vidéo: Genève réserve un accueil chaleureux au Prix Nobel Michel Mayor

Co-lauréat du Prix Nobel de Physique, le Genevois Michel Mayor était reçu vendredi par l'Université de Genève, dans le cadre du «Dies Academicus». Il a notamment expliqué pourquoi ce Nobel arrive plus de vingt ans après la détection d'une première exoplanète. «Toutes les découvertes annoncées dans ce domaine depuis 1943 ont toutes été démenties», a-t-il notamment déclaré. Il a été accueilli par Yves Flückiger, Recteur de l'Université et a croisé Giusi Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, invitée d'honneur de cette journée très particulière à Genève.