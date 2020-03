Vidéo: Des personnalités à l'heure du coronavirus

La mise en retrait nécessaire imposée par le Covid-19 a vidé stades, patinoires, salles de spectacles et modifié nos habitudes de travail. Jeremy Frick, gardien au Servette FC, Natacha Koutchoumov, codirectrice de la Comédie de Genève, Noah Rod, attaquant du Genève Servette HC et Me Yaël Hayat, avocate pénaliste nous livreront régulièrement, au fil des semaines, leur point de vue en vidéo.