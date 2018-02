Viaduc de la Jonction: entre pont belvédère et coursive de prison

Au point de raccord entre la nouvelle barrière qui court le long de la passerelle de la Jonction et celle, ancienne, qui monte en épingle à cheveux au Bois de la Bâtie, la Ville de Genève, propriétaire de ce cheminement haut perché, a récemment fait poser une plaque épigraphique, élégante dans sa forme, utile dans l’information transmise.

On peut y lire ceci: «Le viaduc de la Jonction franchit en trois arches les eaux claires du Rhône et celles, limoneuses, de l’Arve. Il donne à voir un paysage unique, à la fois urbain et naturel, classé à l’inventaire fédéral des paysages. Seule séquence suspendue de la Voie verte, la passerelle piétonne et cyclable, aménagée en 2017, se trouve sur le parcours de mobilité douce transfrontalier qui traverse le Canton de Genève.» Ce paragraphe à la formulation limpide est rehaussé d’un titre qui encourage la réplique: «Le viaduc de la Jonction, un pont belvédère».

Ironie citoyenne contre brigade anti-tags

Belvédère, vraiment? Comme la plaque est plus grande que le texte incrusté, cela laisse de la place pour commenter la chose. Rédigé à la main, au feutre noir, on peut lire ceci: «Ce n’est plus un belvédère, c’est une prison.» Signé: «Bravo». L’ironie citoyenne, doublée d’une franche colère, a été depuis effacée par les brigades anti-tags. Il reste l’ombre des lettres sauvages sur l’acier galvanisé à la brillance qui sent le neuf.

Sur le mur porteur situé à l’autre extrémité du pont, côté Saint-Jean cette fois, le rajout artistique a été plus compliqué à faire disparaître. A cet endroit, juste avant la première arche, un tag monumental sur 15 bons mètres, l’équivalent d’une planche de bande dessinée privilégiant les surfaces colorées aux mots écrits. Les nettoyeurs spécialisés ont sué, le temps était court avant le vernissage du samedi 27 janvier, le spectre laissé par le dessin d’origine se regarde comme une ombre portée à la silhouette inquiétante.

Opinions contradictoires

Bref, ce pont restauré, au tablier entièrement refait et élargi, appartient à nouveau à ses utilisateurs. Cela se voit, cela se lit, cela s’entend. La barrière, rehaussée pour des raisons sécuritaires, n’en finit pas de susciter des opinions contradictoires. D’aucuns regrettent cette austérité carcérale qui fait d’avantage penser à une coursive de prison qu’à un point de vue dégagé sur la ville. Certains saluent en revanche les détails qui font la différence, notamment ce barreaudage perpendiculaire à la main courante, offrant ainsi le plus de transparence possible.

Quand on marche d’un bon pas, quand on pédale à petite vitesse, la barrière s’efface. D’autres notent enfin que le regard, obligé de s’ajuster vers le haut, accroche désormais les beaux immeubles de Saint-Jean plantés sur la falaise. Enfin, il y a ceux qui ont les yeux dans le dos et qui s’intéressent d’abord à la vocation ferroviaire du pont. La sécurité, ici, joue la mixité: un muret et une barrière.

On a déjà vu de jeunes contemplatifs profiter de l’un pour s’asseoir sur l’autre. Mauvais choix, inconfort garanti, station dangereuse. Pour se reposer, il y a la terrasse du café de la Tour, à l’entrée du Bois de la Bâtie. Et juste à côté, des toilettes publiques, des vraies, pas des saisonnières. (TDG)