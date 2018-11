Veyrier vote finalement un budget déficitaire

Plus de 450 000 francs de déficit. C’est le prix que le Conseil municipal de Veyrier a décidé de payer pour s’épargner une augmentation de l’impôt (le centime additionnel passait de 38 à 40 dans le projet de budget initial, et de 38 à 39 en sortant de commission) et le retour de la taxe professionnelle. Un plan quadriennal de redressement devra donc être présenté.

«Je suis contente d’avoir un budget 2019 voté, car j’avais très peur d’un refus qui nous aurait fait basculer dans les douzièmes provisionnels, réagit Marlyse Rostan, conseillère administrative en charge des finances (PLR). Mais le Conseil municipal devra assumer son choix de budget déficitaire, le Conseil administratif ne pourra pas être tenu pour seul responsable si on n’a pas réussi à redresser la barre dans quatre ans.»

C’est le PLR et Veyrier-Ensemble qui ont proposé de ne pas augmenter les impôts, et le budget ainsi amendé a été accepté par tous les partis sauf les socialistes. «Le PLR désire voir si cette baisse soudaine des entrées fiscales est juste un trou d’air ou deviendra pérenne», indique leur chef de groupe, Olivier Duc. Plusieurs pistes d’économies doivent encore être étudiées. C’est pourquoi la cheffe de groupe de Veyrier-Ensemble, Aline Tagliabue, a estimé «impératif» de ne pas se «précipiter dans une augmentation du centime additionnel à chaud». Elle prévient toutefois que pour l’avenir, cela semble inéluctable. «Si nous n’avons pas de surprises exceptionnelles avec des rentrées fiscales à la hausse, nous devrons l’augmenter au budget 2020.»

Pour les socialistes, le raisonnement est tout autre. Le conseiller municipal Bernard Pinget dénonce un «tir de barrage sur les dépenses» en commissions. Il cite la suppression de toutes les subventions à des entités extérieures à la commune (de l’institution Clair Bois au Théâtre de Carouge). Et la mesure «la plus symbolique» à ses yeux: la suppression de 2000 francs allouée à la Bataille des Livres dans les écoles primaires. «Quand on est à ce point de mesquinerie, il n’y a plus qu’à tirer l’échelle!»

