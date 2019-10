Veyrier à nouveau devant le choix d'une hausse d'impôts

Veyrier évitera-t-elle une hausse d'impôts pour la deuxième année consécutive? Rien n'est moins sûr. L'an dernier, le Conseil municipal avait préféré l'option d'un budget déficitaire. Mais pour 2020, le Conseil administratif revient sans réelle surprise à la charge en proposant d'augmenter de 1,5 unités le nombre de centimes additionnels (passant de 38 à 39,5 centimes). Et de réintroduire la taxe professionnelle à 100 %, ce qui permettrait d'augmenter les revenus communaux de 230 000 francs. Il avance ainsi une proposition de budget, discutée mardi en séance plénière, de 32 millions de francs à l'équilibre, avec un excédent de recettes s'élevant à près de 145 000 francs.

Ce projet prévoit notamment la création de cinq postes (un spécialiste RH, un ingénieur en génie civil, un électricien, un régisseur et un agent de police municipal financé par Troinex) et l'augmentation du taux d'activité de certains postes existants. «Il a été clairement établi qu'un renforcement des équipes est nécessaire afin de pouvoir mener à bien les nombreux projets communaux en cours et à venir, en garantissant la santé et la sécurité du personnel», justifie l'Exécutif.

Tous les partis ont accepté d'entrer en matière sur ce projet de budget, et l'ont renvoyé pour examen plus approfondi en commission. En attendant, le conseiller municipal PLR Thierry Schaffhauser a fait part de ses doutes quant au plan des investissements pour la prochaine décennie. «La dette de la Commune s’élèvera jusqu’à 103 millions de francs en 2025. [...] Il est certain que l'augmenter à un montant représentant plus de trois fois le budget annuel communal semble disproportionné.» Concernant la réintroduction de la taxe professionnelle, «on peut se poser la question de savoir si c'est opportun, alors même que la Commune cherche à attirer des entreprises. Cela dit, ces dernières vont bénéficier d’une baisse de leur fiscalité en raison de la RFFA.» Enfin, sur la hausse d'impôts, il estime que «les contribuables ont besoin de visibilité, donc pas question de modifier le taux l’an prochain pour le baisser ou le remonter l’année d’après».

Pour le groupe socialiste, «la majeure partie des points correspondent aux valeurs que notre groupe défend et permet d’amortir le choc subi lors du budget 2019 (ndlr: les socialistes étaient les seuls à s'opposer au budget déficitaire)», a déclaré la conseillère municipale Marie-Lourdes Desardouin. Le groupe PDC a «pris acte» des hypothèses de travail du Conseil administratif. «Nous ne sommes pas très heureux des orientations budgétaires mais prêts à discuter», a résumé Max Müller. Le groupe Veyrier Ensemble a salué «la qualité des réflexions visant à réduire les charges», étant donné que les dépenses prennent mathématiquement l'ascenseur en raison des coûts d'exploitation de la nouvelle crèche des Étournelles et de la nouvelle salle communale. «Nous sommes conscient des enjeux comme l'entretien des bâtiments et l'épuisement du personnel, a affirmé Jacques Charles. C’est avec un esprit ouvert, curieux et critique que Veyrier Ensemble s’attellera à l’examen du projet de budget. »

Par ailleurs, un crédit supplémentaire de 216 000 francs visant à remettre en état la parcelle qui longe le terrain de football a été accepté à l'unanimité. Cette parcelle a longtemps été utilisée comme installation de chantier. Le projet consiste à supprimer les talus de terre végétale et de déblais, et à nettoyer la parcelle afin de «la rendre utilisable pour la commune».