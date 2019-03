Versoix-Kosova: trois nouveaux suspects

Et de onze, comme une équipe de foot! Trois nouveaux joueurs viennent garnir la liste des prévenus après la baston du match Versoix-Kosova en juin dernier. Selon nos renseignements, le trio a été entendu il y a quelques jours dans les locaux du Ministère public. A ce stade, onze prévenus (dont dix de Kosova) et quatre plaignants (tous de Versoix) occupent le terrain de la justice. Les images de la rixe du 10 juin lors du match de 4e ligue ont été prises par des spectateurs. On y voit des coups de pied, de poing, de tête et même de béquille distribués à tout-va par des joueurs.

«Gagner à tout prix»

Quelques minutes plus tôt, Versoix gagnait 2-0. Deux minutes plus tard, Kosova marque un but. Le gardien versoisien garde la balle pour gagner du temps, des joueurs adverses le bousculent. Les esprits s’échauffent, mais la partie reprend. Peu avant le coup de sifflet final, un joueur de Kosova tacle un adversaire. Une bagarre éclate entre deux footballeurs. Se forme alors un attroupement, les coups pleuvent. Un joueur de Kosova a bondi les deux pieds devant sur ce groupe. Une des victimes s’en tirera avec une fracture au visage, une plaie à l’arcade sourcilière, une autre à la pommette, des contusions aux côtes et six semaines d’arrêt de travail. Mais tout n’est pas simple dans ce dossier: F., un autre Versoisien, poumon perforé et côtes blessées, se retrouve aussi poursuivi dans cette procédure ouverte pour rixe et lésions corporelles.

L’été dernier, nous révélions un florilège de déclarations tirées des auditions: «Je fais des cauchemars», «Je me mets dans un coin et je pleure», «On m’a traité de sale noir», «Je ne voulais pas viser la tête», «J’ai des douleurs quand je dors», «Je n’ai pas pu me contrôler». Voici aujourd’hui un résumé de l’audience du 20 mars concernant les trois nouveaux mis en cause.

Le premier suspect, défendu par Me Guillaume De Candolle, commence par dénoncer l’état d’esprit de Versoix: «L’autre équipe voulait à tout prix gagner, même leur banc de touche nous insultait. Ils nous ont provoqués tout le long du match. Sur le terrain, ils venaient au contact pour faire mal ou pour nous reprendre la balle.» Il explique avoir vu deux adversaires qui essayaient de retenir un joueur de Kosova pour que F. le frappe. Pour le reste, le prévenu considère avoir surtout tenté de calmer le jeu. Quand la procureure lui soumet des images de la rixe, il conteste avoir donné des coups de pied à F. Il regarde une photo où il est reconnaissable. On le voit avec son poing fermé. Prêt à frapper? «Mon poing n’a atteint personne.» Son avocat assure qu’il regrette son implication dans les événements: «Il espère que ceux-ci seront compris par les jeunes sportifs comme un exemple à ne pas suivre.» Pendant le visionnage de la vidéo, un des onze prévenus sourit en regardant ses deux coéquipiers plus récemment mis en prévention et se fait rappeler à l’ordre par le Parquet.

«Récupérer mes chaussures»

Le jour du match, le second prévenu, défendu par Me Vera Coignard-Drai, n’est entré en jeu qu’à la 85e. Il confirme que l’ambiance était tendue. Lors de la rixe, il assure avoir voulu jouer les médiateurs. «Spectateurs et joueurs sont venus dans notre direction, j’ai reçu un coup à la tête. Je n’ai pas vu qui m’a frappé, le numéro 9 de Versoix est tombé sur mes parties génitales. J’ai essayé de me protéger, de le protéger et de séparer les joueurs.» Plus tard en audience, le Ministère public lui fait remarquer qu’à un certain moment de la rixe, il a le poing fermé: «Je n’ai pas le souvenir d’avoir touché quelqu’un.»

Le troisième suspect, représenté par Me Mattia Deberti, était parmi les spectateurs. Il accuse lui aussi F. d’avoir frappé un joueur de Kosova, mais conteste s’être bagarré. Il admet être entré sur le terrain comme «tout le monde» pour séparer l’agresseur et sa victime. «J’étais sur F., je n’arrivais pas à me relever. Il y avait du monde sur nous. J’ai senti des coups de pied.» Finalement il raconte s’être fait extraire de la zizanie pour ensuite revenir sur ses pas: «Je voulais récupérer mes chaussures, perdues dans la mêlée.» Crédible? La procureure, qui appréciera l’ensemble de ces déclarations, poursuit son enquête. (TDG)