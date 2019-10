Versoix s'oppose unanimement au développement de l'aéroport

Un aéroport près de chez soi, d’accord. Mais il ne faut quand même pas abuser. Lundi soir, le Conseil municipal de Versoix a voté à l’unanimité son opposition au nouveau Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (la fiche PSIA), adopté l’an dernier par le Conseil fédéral et mis à l’enquête publique du 18 septembre au 17 octobre. Ce document définit le cadre général du développement de l’aéroport de Genève à l’horizon 2030.

Le bruit, ennemi numéro 1

En préambule, la conseillère administrative Ornella Enhas a expliqué, argumentaire fouillé à l’appui, ce qui attend la commune lacustre, notamment avec le calcul des nouvelles normes de bruit dit «admissible»: «Dans la situation actuelle, 1868 habitants sont déjà pénalisés. Avec ce qui est prévu, 3137 personnes seraient concernées à l’horizon 2030. Par ailleurs, 77,9% de notre surface territoriale serait impactée!»

L’activité nocturne de l’aéroport est particulièrement montrée du doigt. «Le plan à moyen terme, soit 2022, table sur une hypothèse de 206 807 mouvements d’avions par an, dont plus de 11 000 après 22 h. Or, ces derniers ont un fort impact sur la santé des gens, poursuit l’élue socialiste. Certes, ces chiffres sont en légère baisse par rapport à aujourd’hui, mais l’effort consenti par Genève Aéroport est trop modeste et cela reste inadmissible.»

Quant au système de quotas pour les compagnies, qui pourraient disposer d’un certain volume de bruit pour gérer les décollages après 22 h, «il n’offre aucune garantie». De même, l’analyse de la fermeture dès 22 h 30 de la route dite «KONIL courte», qui survole le territoire français, n’est envisagée qu’au conditionnel. Le manque de coordination entre le développement de l’aéroport et la mobilité dans le secteur est aussi décrié.

«On se moque de la population!»

«Ce projet vise une meilleure logistique et une meilleure rentabilité pour l’aéroport, mais il y aura plus de bruit, plus de pollution, moins de sommeil pour nos habitants, leur santé sera touchée. On se moque de la population!» s’est exclamé le conseiller municipal PLR Jean-Marc Leiser.

«On s’était déjà tous opposés ici à la première consultation, relève le socialiste Michel Zimmermann. mais il faut savoir que l’aéroport de Genève et l’Office fédéral de l’aviation civile vont continuer à aller de l’avant. Il faudra donc continuer à mobiliser les populations concernées contre ce projet qui veut densifier la présence des avions dans notre ciel.»

De son côté, Gilles Chappatte (PDC) a invité «les gens qui vivent loin de l'aéroport à venir passer une nuit chez nous ou dans d'autres communes riveraines de l'aéroport. Il se rendront compte que pour pouvoir décoller à 6h du matin, les avions font chauffer leurs moteurs dès 5h15.» Pour lui, «l'aéroport de Genève s'est développé de manière quantitative, mais pas qualitative.»

Au final, les 24 conseillers municipaux présents ont voté l’opposition au projet.