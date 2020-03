Versoix maintient la pression sur le Léman Express

Retards, annulations, rames bondées… N’en jetez plus! À Versoix, les usagers du Léman Express en ont assez. Et ils le disent. À la fin de janvier, leur Conseil administratif, par le biais d’un communiqué, avait invité le Canton et la société exploitant ce réseau transfrontalier, Lémanis, à prendre des mesures urgentes afin d’améliorer la situation. Alors que les élections municipales approchent, deux pétitions viennent appuyer cette demande.

Relayer le ras-le-bol des usagers

La première est apparue en ligne le 22janvier déjà, sur le site change.org. Elle a rapidement fait un tabac! «Je l’ai lancée en mon nom, à la base il n’était pas question d’un argument politique en vue de la campagne électorale, assure le Vert Stéphane Conus, candidat au Conseil municipal. Je voulais simplement relayer le ras-le-bol des usagers. Je l’ai clôturée il y a environ trois semaines. Près de 1700 personnes l’avaient signée.»

Dans la foulée, Stéphane Conus a écrit à l’Association des communes genevoises, au Département des transports et à Lémanis, «mais je n’ai même pas reçu un accusé de réception. Du coup, j’ai réactivé la pétition en ligne.»

Demande de compensation

Histoire de mettre la pression, elle a alors été agrémentée d’une demande de compensation en faveur des détenteurs d’un abonnement annuel Unireso, afin qu’ils obtiennent la prolongation automatique de leur abonnement durant un mois au minimum «tant que les trains seront supprimés ou retardés de plus de dix minutes». La mesure concernerait les résidents de Versoix, Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy et Collex-Bossy, ainsi que ceux des communes vaudoises de Mies, Tannay et Coppet.

«Quelques jours après, le Canton et Lémanis m’ont répondu, indique Stéphane Conus. Ils ne sont pas entrés en matière pour la compensation, mais ont reconnu les problèmes du Léman Express et assuré qu’ils travaillaient à les résoudre.»

Deuxième pétition auprès du Grand Conseil

La seconde pétition est adressée au Grand Conseil. Elle émane du PLR de Versoix et a été déposée ce jeudi 5mars. «Nous avons récolté un peu plus de 600 signatures, relève Jean-Marc Leiser, candidat au Conseil administratif. Nous demandons d’abord qu’il n’y ait plus de suppressions de trains, car dans ces cas-là, les rames suivantes sont parfois tellement bondées qu’on ne peut plus y monter. Ensuite, de tout mettre en œuvre pour limiter les retards et mieux informer les passagers des perturbations, pas seulement sur les applications pour mobile mais aussi par des annonces dans les gares. Enfin, de régler rapidement les soucis techniques, tels que le fonctionnement aléatoire des marchepieds.»

Campagne électorale oblige, une guéguerre entre les initiateurs des deux pétitions a surgi, pour savoir lequel des deux a «copié» l’autre. «Mais à mon avis, on est complémentaires, estime Jean-Marc Leiser. J’ai d’ailleurs aussi signé la pétition en ligne.» De son côté, Stéphane Conus assure avoir paraphé également celle du PLR…

Il y a du mieux...

Les deux candidats s’accordent néanmoins à dire que du côté du Léman Express, la situation s’améliore quand même. «On s’est longtemps battus à Versoix pour obtenir le train au quart d’heure, note encore Jean-Marc Leiser. Désormais on l’a, c’est positif. Et même s’il y a encore quelques problèmes, j’ai bon espoir que des solutions soient apportées.»