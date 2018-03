Vers un compromis sur la zone piétonne à Carouge

Voici une solution a minima qui pourrait bien trouver une majorité. On se souvient que l’initiative qui proposait la fermeture complète du Vieux-Carouge à la circulation (voir ci-dessus) a été retirée en 2016, faute de soutien de la droite et du MCG. Une nouvelle motion interpartis (PS, Verts et PDC) propose une zone piétonne moins ambitieuse, prolongée sur la totalité de la rue Saint-Joseph, tout en gardant les perpendiculaires ouvertes à la circulation.

Le Conseil municipal a accepté l’entrée en matière jeudi soir, elle sera donc examinée en commission. «Nous ne sommes pas forcément contre les aménagements d’une zone piétonne, a déclaré Alain Voignier, conseiller municipal PLR, pour autant qu’ils soient réfléchis et qu’il soit pris en considération le remplacement des places de parc. Si cela n’est pas possible, que soit analysée la possibilité d’un projet éphémère.» Les 31 places bleues vouées à disparaître pour mettre en valeur les vitrines seraient selon les signataires compensées en sous-sol grâce aux projets en cours, comme l’agrandissement du parking Vibert.

Cette motion, qui a été présentée en amont aux habitants et aux commerçants, invite également le Conseil administratif à aménager la zone existante, à «succès», afin de la pérenniser. «Aujourd’hui cette portion de route est simplement fermée par des bornes, il faut notamment travailler le revêtement du sol», illustre Julien Barro, conseiller municipal PDC. «Les Carougeois y ont pris goût, on ne pourrait plus revenir en arrière», relève Patrick Monney, conseiller municipal socialiste.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici. (TDG)