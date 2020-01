Vernier veut s’offrir un centre culturel pour 114 millions de francs

La Culture n’est pas qu’une affaire genevoise. Vernier, deuxième ville du canton, offre déjà un riche programme à la salle du Lignon. Place à présent au projet d’une Maison de la culture! Lancée en 2012 par le magistrat PLR Pierre Ronget, la réalisation de cette idée est prévue au croisement des avenues de l’Ain et de Châtelaine, au lieu-dit de la Concorde.

«Un projet phare pour les Verniolans qui pourront non seulement s’y divertir mais aussi y pratiquer la culture, promet le PLR. Il contribuera aussi au rayonnement de la Commune dans le canton, et au-delà, grâce à sa structure de formation et de diffusion.»

Espaces pour les étudiants

Au programme: une grande salle de spectacles, un espace de création pour la danse – pouvant être transformé en lieu de représentation – ainsi que 6 salles de répétition. «Un magnifique complément au Pavillon de la danse qui va ouvrir à la place Sturm et qui permettra de renforcer notre CFC cantonal de danse avec des espaces spécialement conçus pour les étudiants», apprécie le conseiller administratif Martin Staub.

Objectif: «Faire de Genève un temple de la danse.» Baptisée Concorde espace culture, ce centre culturel sera également doté de 12 locaux de musique. «Notre deuxième pari consiste à ce que la population et plus particulièrement les jeunes de ce quartier populaire s’approprient ce lieu que nous souhaitons ouvert et accueillant, ajoute l’élu socialiste. Nous avons pris du temps pour affiner notre identité.»

Mais l’affaire se précise aujourd’hui. Notamment au niveau financier: mardi, lors du prochain délibératif verniolan, le Conseil administratif sollicitera l’octroi d’un crédit de 10 millions de francs pour concrétiser ce projet emblématique dont le coût total est estimé à 114 millions.

Garanties aux donateurs

Conscientes des contraintes qui pèsent sur les finances de la Commune, les autorités affirment dans leur argumentaire que, dans la durée, l’impact de cet investissement ne modifiera pas substantiellement les engagements de Vernier. Vraiment? «Le concept d’exploitation de la Maison de la culture, tel que validé par le Conseil municipal en juin 2014 déjà, prévoyait une subvention annuelle de 2,5 millions de francs, précise Martin Staub. Or, une participation à l’investissement doit permettre de réduire les charges de fonctionnement.» Du coup, le Conseil administratif envisage une diminution de cette subvention de l’ordre d’un million.

«Il est normal que la Commune participe au financement d’un tel projet, défend le socialiste. Histoire d’affirmer encore plus fortement notre volonté de construire ce centre culturel en montrant notre sérieux aux donateurs.» On retrouve parmi eux la Fondation Wilsdorf (20 millions), l’Association des communes genevoises (5 millions), l’État (2,6 millions liés à la gratuité des terrains), mais encore différents mécènes privés (1,5 million) et la Loterie romande (1 million pour les logements étudiants figurant dans ce projet). «On espère que d’autres fondations viendront compléter les 6,5 millions manquant pour arriver à un total de 40% de fonds propres», indique Martin Staub.

Inquiétudes municipales

Or, certains conseillers municipaux s’inquiètent de cet investissement, à l’image du PDC Yves Magnin, poids lourd du délibératif et candidat à la Mairie: «Nous ne sommes pas opposés sur le fond, mais il faudra que l’on nous démontre la pérennité de ce projet. Notre dette enfle et l’exemple de la Ville de Genève, qui peine avec ses infrastructures culturelles, représente un bon signe avertisseur pour nous.»

Candidate, elle aussi, à l’Exécutif verniolan, la MCG Ana Roch regrette «un manque de transparence. J’attends de la prochaine séance municipale des garanties financières sur ce projet qui devrait être renvoyé en commission.» Le postulant PLR Gian Reto Agramunt vante, lui, le partenariat public-privé sur lequel s’articule la Maison de la culture: «Ce montage financier doit favoriser une structure performante adaptée aux besoins de la population.»

Avocat aux commandes

À relever enfin que, depuis la création de la fondation de droit privé Fodac – en 2014 – conçue pour réaliser ce projet, sa présidence avait été assurée par Pierre Ronget, chef de la Culture. C’est dorénavant l’avocat Romain Jordan qui a repris le flambeau. «La présidence communale a été bénéfique durant les premières années pour booster le projet, mais Vernier ne peut plus porter la double casquette d’exploitant et d’utilisateur des lieux», conclut Martin Staub.