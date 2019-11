Vernets: l'Etat répond aux pétitionnaires qui s'opposent à la «surdensification»

Il n’est jamais trop tard pour s’opposer. C’est du moins la politique du Collectif des associations d’habitants et de quartiers de Genève et du Rassemblement pour une politique sociale du logement (RPSL).

Alors que l’autorisation de construire pour l’urbanisation de la parcelle de la caserne des Vernets doit tomber avant la fin de l’année, ils ont annoncé ce mercredi le lancement d’une pétition pour s’opposer au projet. Leurs membres jugent les plans du Canton beaucoup trop denses et déplorent leur qualité architecturale. Ils invitent les autorités à revoir leurs intentions à la baisse et proposer «un habitat à taille humaine». Les pétitionnaires se laissent jusqu’au 20 décembre pour récolter le maximum de signatures.

1500 logements projetés

Le projet tel que conçu par le Canton prévoit la création de 1500 logements sur le terrain de la caserne militaire. Le futur quartier, l’un des plus denses de la ville, s’articulera autour de deux grands îlots d’immeubles d’une hauteur de 33 mètres disposant chacun d’une vaste cour végétalisée à laquelle on accédera par des passages sous les bâtiments. Une tour au bord de l’Arve, également vouée à des logements, culminera à 86 mètres, soit une vingtaine de plus que celle de la RTS. Enfin, un quatrième édifice, consacré à des activités économiques, et une école compléteront l’ensemble.

Pour le Collectif et le RPSL, c’en est trop. Ils qualifient le projet de «catastrophe urbanistique et écologique». Leurs membres ne manquent pas d’arguments. Ils fustigent à la fois le nombre trop élevé de logements prévus sur la parcelle, les gabarits «hors du commun» des bâtiments, le manque d’espaces publics et l’abattage de nombreux arbres d’une cinquantaine d’années. «Dès le début des discussions, nous nous sommes opposés aux projets présentés mais nos motifs n’ont jamais été pris en compte», souligne Jean-Pierre Fioux, membre du Collectif, qui regrette que les habitants n’aient pas été consultés.

Après une série de courriers qui n’ont généré «que des réponses langue de bois», les opposants ont décidé aujourd’hui de durcir le ton en lançant cette pétition. Ils savent que leur action arrive tard mais veulent donner «un signal fort pour montrer que la population ne veut plus de cette surdensification».

Revendications caduques?

Dans leur texte, les pétitionnaires formulent plusieurs demandes au Canton. Ils énumèrent les critères à prendre en compte lors de l’élaboration d’un nouveau projet. On y trouve la qualité de vie des futurs habitants, des espaces publics généreux leur permettant de se rencontrer ainsi que des espaces verts en pleine terre pour répondre aux enjeux climatiques.

Confronté aux critiques des associations de quartier, le Canton se défend. «Ce projet est certes dense et requiert par sa nature même une attention particulière sur les questions de qualité urbanistique et architecturale, mais un travail très minutieux a été fait tout au long du processus, y compris dans cette phase d’instructions des autorisations», assure Pauline De Salis, porte-parole du Département du Territoire. Elle note également que ce projet «ne tombe pas du ciel» et que «les premières formes urbaines de ce secteur» ont été dévoilées en 2014. Les autorisations de construire seront par ailleurs délivrées très prochainement.

Les requêtes du Collectif sont-elles donc caduques? Le Collectif rappelle que la parcelle de la caserne n’est que le début de la densification de ce quartier. «Il y a encore tous les enjeux autour de la densification du secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV)», souligne Michel Schweri, un de ses membres.