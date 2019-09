Venez nous rencontrer au Café Tribune!

Ce jeudi à 18h, à la Cité Seniors, 62 rue de Lausanne aura lieu le premier Café Tribune de la deuxième saison de ce rendez-vous mensuel avec les Genevois. «Quelle place pour les seniors à Genève», tel sera le thème des échanges avec les journalistes de la Tribune de Genève, ce jeudi.

Avec ces Cafés Tribune, il s’agit pour nous de venir à votre rencontre, de vous écouter, de parler avec vous des thèmes qui vous préoccupent, d’entendre vos suggestions sur les sujets que nous devrions traiter dans nos colonnes et sur notre site. Pour ce rendez-vous à la Cité Seniors, Olivier Bot, rédacteur en chef adjoint, Laurence Bézaguet, Christian Bernet et Thierry Mertenat, journalistes de la rubrique locale seront présents pour évoquer, entre autres, les problématiques des retraités genevois.

Dans ce Café Tribune, ils parleront avec vous de votre actualité, du journal, de l’information, du métier de journaliste et de la manière dont nous le pratiquons. Nous avons besoin de vous entendre, de vous parler, de voir avec vous comment nous pouvons améliorer votre «Tribune».

Ce rendez-vous a lieu tous les derniers jeudis du mois, juillet et août exceptés, dans des maisons de quartier, des cafés, des lieux de vie, aux quatre coins de Genève et dans les communes du canton sur le même principe d’un échange libre et convivial. Il est suivi d'un apéritif et d'échanges entre les journalistes de la Tribune et les personnes qui sont venues.

À l’heure des fausses informations, des réseaux sociaux qui diffusent à la fois le pire et le meilleur, d’une vie trépidante qui nous éloigne les uns des autres, le rôle et la place d’un média à la fois imprimé et numérique sont à nouveau essentiels pour revigorer le lien social de proximité.

Pour établir les faits, décider en conséquence de cause, se cultiver et se détendre ensemble, s’enthousiasmer, savoir ce que Genève fait bien ou moins bien, mieux se connaître. Bref, faire vivre la démocratie et profiter pleinement de ce que Genève et son environnement nous offrent.

Un programme indicatif a été établi mais nous sommes ouverts à toutes suggestions ou invitations à venir vous voir.

Pour renforcer encore ce lien essentiel, nous avons ouvert une boîte aux lettres électronique cafetribune@tdg.ch pour qu’au-delà de ces rencontres, vous puissiez nous alerter, nous signaler un fait, nous envoyer des images, nous faire part de votre avis, de vos remarques, de vos critiques, de vos humeurs.

Pour que la «Tribune de Genève» soit encore et toujours la «Tribune» des Genevois.